Busumleitung Karl-Marx-Straße

TRIER. Für Kranarbeiten wird die Karl-Marx-Straße am Samstag, 13. Mai, zwischen 5 und 9 Uhr voll gesperrt. Die Busse der Linie 81 fahren in dieser Zeit eine Umleitung ab der Haltestelle Karl-Marx-Haus über Bollwerk, Kaiserstraße, Konrad-Adenauer-Brücke, Luxemburger Straße und Ersatzhaltestelle Westbahnhof. Für die Dauer der Umleitung werden an der Ecke Feldstraße und Luxemburger Straße/Westbahnhof Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Haltestellen Feldstraße und Römerbrücke werden in dieser Zeit aufgehoben.

Für Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (tr)



