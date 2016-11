Busumleitung Karl-Marx-Straße

TRIER. Wegen einer Baumaßnahme in Höhe des Autohauses Mercedes Hess wird die Karl-Marx-Straße am kommenden Samstag, 19. November, zwischen sieben und 13 Uhr voll gesperrt. Die Busse der Linie 81 fahren in dieser Zeit eine Umleitung. Ab Porta Nigra kommend führt die Umleitung ab der Feldstraße über Lorenz-Kellner-Straße und Bollwerk in die Karl-Marx-Straße. Für die Dauer der Umleitung wird gegenüber der Bäckerei Kirwald eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestellen Feldstraße/Mutterhaus und Barbaraufer/Römerbrücke werden in dieser Zeit aufgehoben und an die Ersatzhaltestelle verlegt.

Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)