Busumleitung Linie 14

TRIER. Wegen der Bauarbeiten in der Sickingenstraße müssen die Busse der Linie 14 ab Montag, 2. Oktober, bis voraussichtlich Ende November umgeleitet werden. In Richtung Campus 2 fahren die Busse bis zur Haltestelle Kaiserthermen ihre normale Route, weiter geht es über die Haltestellen der Linie 4 in der Ostallee und Gartenfeld, Bergstraße, Sickingenstraße und weiter auf der üblichen Linienführung zum Campus 2. Die Rückfahrt in Richtung Innenstadt erfolgt über Sickingenstraße, Bergstraße, Gartenfeld, Weimarer Allee und ab Weberbach über die normale Route. Für die Dauer der Umleitung werden die Haltestellen Charlottenstraße und Amphitheater aufgehoben.

Bei Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung.



