Busumleitung Medardstraße

TRIER. Wegen Arbeiten am Hauptkanal in der Medardstraße müssen die Busse von Montag, 17. Dezember, 8.30 Uhr, bis einschließlich Donnerstag, 20. Dezember, in beide Richtungen eine Umleitung fahren. Pkw können an der Baustelle vorbeifahren.

Die Busse in Richtung Feyen fahren ab St. Matthias über Pacelliufer, Pellinger Straße und dann weiter nach Plan. Für die Fahrt in Richtung Innenstadt gilt die gleiche Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Stadtwerke richten an der Pellinger Straße eine Ersatzhaltestelle ein. Die Haltestellen Medardstraße, Konzer Straße, Im Schammat und St. Matthias Kirche werden für die Dauer der Umleitung aufgehoben. Bei Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)



