Busumleitung wegen Baustelle Loebstraße

TRIER. Wegen der Bauarbeiten in der Loebstraße werden die Busse der Linien 1, 30 und 86 ab Montag, 6. Februar 2017, 9 Uhr bis voraussichtlich Ende Mai 2017 umgeleitet. Die Busse in Richtung Waldrach fahren bis zum Verteilerkreis Nord die normale Route, weiter über Dasbachstraße, Metternichstraße, Ohmstraße und dann weiter auf der gewohnten Route nach Waldrach. Die Busse mit Ziel Handwerkskammer fahren ab der Ohmstraße über die Auer-von-Welsbach-Straße bis zur Endhaltestelle.

Für die Rückfahrten gilt die gleiche Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestelle P&R-Nord in Richtung Ruwer wird aufgehoben und in die Dasbachstraße verlegt. Die Haltestellen Rudolf-Diesel-Straße werden ebenfalls aufgehoben und in die Metternichstraße verlegt (Höhe Rudolf-Diesel-Straße). Die Haltestelle Handwerkskammer an der Loebstraße bleibt nach wie vor in der Ohmstraße.

Für Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung. (tr)

