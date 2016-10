Busumleitung wegen Fußballspiels

TRIER. Wegen des Fußballspiels Eintracht Trier gegen Stuttgarter Kickers wird die Zeughausstraße am Dienstag, 1. November 2016, von 14 Uhr an gesperrt. Die Busse der Linie 85 in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße fahren in dieser Zeit nach der Haltestelle Remigiusstraße eine Umleitung über die Zurmaienerstraße bis Haltestelle Castelforte. Für die Fahrgäste aus dem Maarviertel wird eine Ausstiegshaltestelle in der Zurmaienerstraße eingerichtet. In Richtung Hauptbahnhof fahren die Busse ab Castelforte über Zurmaienerstraße, Nordallee und dann weiter nach Plan. Die Haltestellen im Maarviertel werden für die Dauer der Sperrung an die Haltestellen der Linie 86 in der Paulinstraße verlegt. Für Fragen zu den Busumleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)

