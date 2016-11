Busumleitung wegen Sperrung der Pfeiffersbrücke

TRIER. Am kommenden Montag, 14. November, wird ab 22 Uhr bis Dienstag, 15. November, sechs Uhr, die Pfeiffersbrücke in Trier-Ehrang wegen Kranarbeiten voll gesperrt. Die Linie 87 fährt in dieser Zeit eine Umleitung. Aus Trier kommend, fahren die Busse bis Pfalzel Eltzstraße die normale Route, weiter über die B 53 und L 47 Richtung Quint, Quinter Straße, Alemannenstraße, Merowinger Straße, Bettemburgstraße und auf der normalen Route weiter nach Quint und Schweich. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Richtung. Als Ersatzhaltestellen stehen die Haltestellen Mäusheckerweg und Bettemburgstraße zur Verfügung.

Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)