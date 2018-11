TRIER-ZEWEN. Die Kantstraße in Zewen wird am Samstag, 24. November, wegen der Aufstellung eines Baukrans für den Linienverkehr voll gesperrt. An diesem Tag fahren die Busse der Linie 81 in Richtung Igel eine Umleitung über die Hauptstraße. Eine Ersatzhaltestelle in Richtung Igel wird in der Hauptstraße auf Höhe der Apotheke eingerichtet. In Richtung Innenstadt fahren die Busse über die gewohnte Route. Bei Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)



