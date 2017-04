Busumleitung wegen Vollsperrung der Aulbrücke

TRIER. Die Aulbrücke wird von Montag, 10. April, acht Uhr, bis einschließlich Samstag, 22. April, zur Erneuerung des Fahrbahnbelags voll gesperrt. In diesem Zeitraum werden die Busse der Linie 83 mit Ziel Feyen über Weismark vom Hauptbahnhof kommend bis zur Gilbertstraße ihre normale Route fahren, von dort weiter über Südbahnhof, Hopfengarten, Straßburger Allee über Weismark nach Feyen. Die Rückfahrten der Linie 83 über Weismark verlaufen in umgekehrter Richtung. Entsprechende Hinweise werden an den Haltestellen angebracht. Die Busse der Linie 83 mit Ziel Feyen St. Medard sind von der Umleitung nicht betroffen. Für Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (tr)



