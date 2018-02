Busumleitungen wegen Karnevalsumzügen

TRIER. Die närrischen Tage rücken näher. Alles wird in dieser Zeit etwas anders sein als gewohnt. Das gilt dann auch die Busfahrpläne der SWT, die dem Narrentreiben bei den Umzügen Rechnung tragen:

Freitag, 9. Februar 2018

‣ Am Freitag, 9. Februar 2018 findet der Karnevalsumzug in Igel statt. Die Linien 3 und 81 werden ab 15 Uhr bis circa 21 Uhr in beide Richtungen über die B 49 umgeleitet.

Samstag, 10. Februar 2018

‣ Aufgrund des Karnevalsumzugs in Euren am Samstag, 10. Februar 2018 fährt die Linie 81 ab 17 Uhr folgende Umleitungen: Die Busse mit dem Ziel „Euren Helenenbrunnen“ fahren über Am Pi–Park (Ersatzhaltestelle) zum Messepark Trier. Dort warten die Busse ihre Abfahrtzeit ab und fahren dann über Pi–Park und Eurener Straße wieder zurück in Richtung Innenstadt. Die Busse in Richtung Zewen fahren über die Straßen Am Pi-Park, Im Speyer, Luxemburger Straße und von dort weiter nach Plan. Für die Rückfahrt gilt die gleiche Umleitungsstrecke.

‣ Wegen des Umzuges in Langsur fährt die Linie 81 am Samstag, 10. Februar 2018 ganztägig über die B 418. Ersatzhaltestellen richten die Stadtwerke an der Einmündung Wasserbilliger Straße/B 418 ein.

Sonntag, 11. Februar 2018

‣ Beim Karnevalsumzug in Zewen am Sonntag, 11. Februar 2018 fährt die Linie 81 von 13 Uhr bis circa 19 Uhr in beide Richtungen eine Umleitung über die B 49. Die Busse können nur die Haltestelle Kantstraße anfahren. Eine Ersatzhaltestelle in Richtung Igel wird an der B 49 eingerichtet.

‣ Beim Karnevalsumzug in Pfalzel am Sonntag, 11. Februar 2018 muss die Linie 87 nicht umgeleitet werden.

‣ Während des Karnevalsumzugs in Irsch am Sonntag, 11. Februar 2018 kann der Ortskern nicht angefahren werden. Die Linie 84 fährt in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr nur bis Irsch Abzweig, dann weiter in Richtung Filsch. Die Busse wenden am Kreisel Kohlenstraße/Karl-Carstens-Straße. In der Mühlenstraße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

‣ Während des Umzugs in Waldrach am Sonntag, 11. Februar 2018 von 14 Uhr bis 16 Uhr fährt die Linie 86 nur bis zum Gewerbegebiet und wendet dort.

‣ Aufgrund des Karnevalsumzugs in Schweich-Issel am Sonntag, 11. Februar 2018 fährt die Linie 87 von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr folgende Umleitung: Die Busse fahren bis Quint Meilenstraße die normale Route, dann weiter über die L 47 und die B 53 bis zur Abfahrt Schweich. Ab der Haltestelle Ermesgraben bis zur Endstelle gilt dann wieder die normale Route. Die Umleitung gilt auch für die Rückfahrt.

Montag, 12. Februar 2018

‣ Während des Umzugs in Ehrang am Rosenmontag, 12. Februar 2018 fahren die Busse der Linie 87 von 13 Uhr bis 16:30 Uhr in beiden Richtungen eine Umleitung über die Umgehungsstraße B 53.

‣ Beim Karnevalsumzug in Schweich am Montag, 12. Februar 2018 fährt die Linie 87 von 11 Uhr bis 18 Uhr ab der Haltestelle Ermesgraben eine Umleitung über Feldstraße, Bahnhofstraße zur Endhaltestelle. Die Umleitung gilt auch für die Rückfahrt.

Die Linie 81 fährt von Euren kommend über Trierweilerweg, Römerstraße, Kaiser-Wilhelm-Brücke, zum Verteilerkreis Nord, Parkstraße, Franz-Georg-Straße zum Hauptbahnhof. Dann fahren die Busse weiter über Ostallee, Weimarer Allee und dann die normale Route. Die Busse bedienen bis zum Zurlaubener Ufer alle Haltestellen. Ab dem Ufer fahren die Busse ohne Halt bis zum Hauptbahnhof. Die Busse in Richtung Euren fahren über Ostallee zum Hauptbahnhof dann weiter ohne Halt über In der Reichsabtei, Franz-Georg-Straße, Parkstraße, Verteilerkreis Nord zum Zurlaubener Ufer. Dann fahren die Busse weiter über Kaiser-Wilhelm-Brücke, Römerstraße, Trierweilerweg und ab dort die normale Route. Auf diesem Streckenabschnitt werden wieder alle Haltestellen bedient.

Die Linie 82 fährt vom Hauptbahnhof über die Ostallee nach Mariahof. Für die Rückfahrt gilt die gleiche Umleitung. Am Landesmuseum und an der Ecke Gartenfeldstraße/Ostallee richten die Stadtwerke Ersatzhaltestellen ein.

Zu Beginn des Umzugs, wenn die Straßen in St. Matthias gesperrt sind, fährt die Linie 83 von Feyen kommend über Weismark, Metzer Allee, Ostallee zum Hauptbahnhof und ab dort weiter die normale Route nach Tarforst. Diese Umleitung gilt auch für die Rückfahrten. Wenn die Straßen in St. Matthias wieder frei sind, fahren die Busse von Feyen über Pellinger Straße, Konzer Straße, Im Schammat, Aulstraße, Straßburger Allee, Metzer Allee und Ostallee zum Hauptbahnhof. Ab dort gilt die normale Route. Für die Rückfahrten gilt die gleiche Umleitung. Ersatzhaltestellen richten die SWT am Landesmuseum und an der Ecke Gartenfeldstraße/Ostallee ein.

Die Linie 84 fährt keine Umleitung. Die Busse halten zusätzlich an den Ersatzhaltestellen am Landesmuseum und Ecke Gartenfeldstraße/Ostallee.

Die Linie 85 fährt ab Hauptbahnhof über Ostallee und Gartenfeldstraße und dann weiter die normale Route. Für die Rückfahrt gilt die gleiche Umleitung. Die Busse enden am Hauptbahnhof. Das Maarviertel kann während des Umzugs nicht angefahren werden.

Die Linie 86 fährt in beide Richtungen über Franz-Georg-Straße und Parkstraße zum Hauptbahnhof.

Die Linie 87 fährt von Ouint kommend über Kaiser-Wilhelm-Brücke, Zurlaubener Ufer und ab hier ohne Halt über Verteilerkreis Nord, Parkstraße, Franz-Georg-Straße zum Hauptbahnhof. Für die Rückfahrt gelten die gleichen Regelungen.

Dienstag, 13. Februar 2018

‣ Für den Karnevalsumzug in Ruwer am Dienstag, 13. Februar 2018 werden die Linien 1 und 30 von 13 Uhr bis voraussichtlich 16:30 Uhr umgeleitet. Die “1” fährt während des Umzuges nur bis zum Bahnhof in Ruwer, wendet dort und fährt wieder in Richtung Stadt. Die “30” fährt ab dem Bahnhof in Ruwer eine Umleitung über Fischweg, Mertesdorf und ab Kasel die normale Route. Die Umleitung gilt in beide Richtungen

‣ Für den Schärensprung in Biewer fahren die Linien 7 und 8 am Dienstag, 13. Februar 2018 von 13 Uhr bis circa 17 Uhr eine Umleitung über die B 53. Die “7” fährt anschließend die normale Route durch Pfalzel. Die Linie 8 fährt weiter über Mäusheckerweg nach Quint. Fahrgäste, die mit der Linie 7 nach Biewer fahren möchten, werden gebeten die Linie 8 bis Mäusheckerweg zu nutzen. Für die Rückfahrt gilt die gleiche Umleitung. (tr)



