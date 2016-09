Caesar war ein Trierer

TRIER. Dass Augustus die Stadt Trier gegründet hat, ist allgemein bekannt. Neueste Funde legen aber nahe, dass sein Adoptivvater Caesar sogar noch viel engere Beziehungen zur Moselgegend hatte. Wie sonst ist der Spruch zu verstehen, den der Trierer Comickünstler Johannes Kolz aus uraltem, nur ihm bekannten Quellenmaterial herausgesucht hat: "Veni, vidi, viezi" – "Ich kam, sah und trank Viez". Publiziert wird dieser Ausspruch nun in keiner nüchternen wissenschaftlichen Abhandlung, sondern – stilecht – auf einer Poarz. Wenn Caesar das erleben könnte!

Auf der Vorderseite der bunt bedruckten Poarz reckt ein unübersehbar euphorischer Römer einen Viezbecher in die Luft, während er das abgewandelte Caesar-Zitat (ursprünglich "Veni, vedi, vici" – "Ich kam, sah und siegte") in die Welt ruft. Ähnlich sieht er dem er berühmten Römer ja nicht. Doch die Geschichte, gibt Kolz schmunzelnd zu bedenken, ließe schließlich immer Platz für freie Interpretationen. "Wer hätte bis vor kurzem gedacht, dass Caesar den Viez kannte, ja sogar über ihn schrieb? Da ist es doch durchaus möglich, dass er meinem Porträt ähnlicher sah, als man gemeinhin denkt."

Es ist die mittlerweile fünfte Sonderedition, die es seit 2007 in der Tourist-Information an der Porta zu kaufen gibt, und die dritte, die "Alles Trier"-Zeichner Johannes Kolz entworfen hat. Hergestellt wurde sie natürlich bei den Gebrüder Plein in Speicher – allerdings nur in einer Auflage von 1000 Stück. Schnell sein lohnt sich deshalb: Die letzte Edition war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.

Die neue Poarz "Veni, vidi viezi" kostet 11,90 Euro und ist in der Tourist-Information an der Porta sowie online im Trier-Shop unter trier-info.de erhältlich. (tr)