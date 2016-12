Caritas Trier – Berufsjubilare geehrt

TRIER. 1.140 Dienstjahre kamen bei der Ehrung von 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Caritasverbandes Trier zusammen. Während seiner Weihnachtsfeier ehrte der Verband sie für ihre zehn-, 15- und 25-jährige berufliche Tätigkeit in Einrichtungen und Diensten der Trierer Caritas. Markus Leineweber, der Vorsitzende des Caritasverbandes Trier, sprach den Berufsjubilaren den Dank und die Anerkennung des Verbandes aus und überreichte gemeinsam mit Caritasdirektor Bernd Kettern Jubiläumsurkunden und Ehrennadeln. Als besonderes Geschenk erhielten alle Dienstjubilare den Kunstdruck eines Werkes des syrischen Künstlers Hussein Hammad, das er in der Zeit gemalt hat, als er als Bürgerkriegsflüchtling in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Luxemburger Straße untergebracht war. (tr)

Erstellt am Autor