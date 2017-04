Caritas-Verwaltungsleiter Braun verabschiedet

TRIER. In einer Feierstunde in den Caritas-Werkstätten hat der Caritasverband Trier seinen langjährigen Verwaltungsleiter Wolfgang Braun verabschiedet. Braun, der 1982 zum Verband kam, war während seiner Caritas-Tätigkeit auch Geschäftsführer der Caritas-Werkstätten Trier, Mit-Geschäftsführer der Kinderfrühförderung und des Sozialpädiatrischen Zentrums, Vorstandsmitglied der Ökumenischen Sozialstation Trier, Geschäftsführer des Integrationsbetriebes Tact sowie von 1992 bis 2011 stellvertretender Caritasdirektor. “Wie kaum jemand sonst hat er über Jahrzehnte die Geschicke des Verbandes mitgeprägt”, so Caritasdirektor Bernd Kettern in seiner Laudatio. Braun sei ein “Optimist gerade in Krisenzeiten; jemand, der einem zur Seite steht, auch dann, wenn es schwierig wird”.

Kettern würdigte zudem, wie auch Bürgermeisterin Angelika Birk in ihrem Grußwort, die Pionierarbeit, die Braun in diesen Jahren leistete: Sämtliche genannten Einrichtungen und Unternehmen galt es nämlich von der Pike auf aufzubauen und erfolgreich zu positionieren.

Birk, die nicht nur für die Stadt sondern auch für den Landkreis sprach, betonte zudem die gute Zusammenarbeit. Die hob auch Ulrich Schwarz hervor, Geschäftsführer der Lebenshilfe-Werke Trier, der stellvertretend für den Vorsitzenden der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen sein Grußwort sprach. Weitere Gratulanten waren Michael Gentgen, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung des Caritasverbandes, sowie Bernd Petri vom Werkstattrat.

Neben der Verabschiedung von Braun stand auch die Begrüßung seiner Nachfolger auf dem Programm. Kettern hieß Annemarie Egner als neue Abteilungsleiterin der Verwaltung des Verbandes willkommen. Die Volkswirtin übernimmt ab Mai zudem die Geschäftsführung des Integrationsunternehmens Tact. Als neuen Geschäftsführer der Caritas-Werkstätten Trier begrüßte Kettern Jürgen Leitzgen. Der Betriebswirt hatte bereits Ende 2015 die Leitung der Werkstätten übernommen und dabei, so Kettern, hervorragende Arbeit geleistet.

In seiner anschließenden Dankesrede, in der er verschiedene Stationen seiner Tätigkeit im Caritasverband Revue passieren ließ, betonte Braun die Bedeutung der Mitarbeiterschaft und Dienstgemeinschaft. Sie seien das Kapital des Verbandes. Egner und Leitzgen bedankten sich ihrerseits für das ihnen entgegen gebrachte Vertrauen.

Für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung sorgte CariTakt, der integrative Chor der Caritas-Werkstätten. Im Anschluss konnten die zahlreichen Gäste Köstlichkeiten aus der Werkstatt-Küche kosten. (tr)



