Carsharing in Trier – nachhaltig?

TRIER. Carsharing hilft der Umwelt nicht! Solche und ähnliche Schlagzeilen waren in den letzten Monaten immer wieder in den Zeitungen zu lesen. Was ist dran an solchen Behauptungen und was nicht?

Diese und weitere Informationen zum Thema will die nächste “Grüne Runde” am Dienstag, 30.Oktober, um 19 Uhr in der Geschäftsstelle der Grünen, Jüdemerstr. 16, geben. Als Gast haben die Trierer Grünen dazu Patrick Wagner eingeladen, der als Inhaber von “Stadtmobil Trier” auch das lokale Carsharing-Angebot erläutern wird.

Die “Grüne Runde” ist ein regelmäßiges Diskussionsangebot an alle, die sich mit grünen Themen auseinandersetzen und neue Ideen mitentwickeln möchten. In der Regel trifft sich die Runde an jedem letzten Dienstag im Monat in der Geschäftsstelle. (tr)



