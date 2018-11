TRIER. Zu einer Podiumsdiskussion zum Thema “Fachkräftemangel – Wege aus der Misere” lädt die CDU Trier-Stadt für den kommenden Mittwoch, 14. November, 19.30 Uhr, ins Kasino am Kornmarkt ein.

Unter Moderation des Kreisvorsitzenden Maximilian Monzel diskutieren zur aktuellen Thematik Regina Görner, Sozialministerin a.D. und Gewerkschafterin, Matthias Zimmer, Politikwissenschaftler, Andreas Steier, Wahlkreisabgeordneter für Trier und Trier-Saarburg, und Rudi Müller, Präsident der Handwerkskammer Trier.

Seit langem beklagen mittelständische Unternehmen den zunehmenden Mangel an qualifizierten Fachkräften. Die fehlenden Fachkräfte wirken sich negativ auf die Unternehmensumsätze aus, und Kunden müssen lange auf Termine warten. Aber auch die Umsetzung von geplanten Vorhaben wird kostenintensiver.

Auch wenn es in Deutschland keinen großflächigen Mangel an ausgebildeten Fachkräften gibt, können in verschiedenen Regionen Deutschlands und Branchen nicht alle offenen Stellen besetzt werden – darin sehen die Unternehmen eine große Gefahr für ihre Geschäftsentwicklung. Aber auch die demografische Entwicklung in Deutschland, mit dem Sinken der Erwerbstätigen, trägt zur prekären Lage bei. So wird nach aktuellen Berechnungen die Zahl der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 65 Jahren bereits im Jahr 2030 um 3,9 Millionen auf einen Stand von 45,9 Millionen sinken. Bereits im Jahr 2060 sind 10,2 Millionen Menschen weniger im erwerbsfähigen Alter.

Mit namhaften Referenten soll die Misere beleuchtet und nach Lösungsansätzen gesucht werden. (tr)



