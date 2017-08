CDU: Radweg Loebstraße muss Radweg bleiben!

TRIER. Mit aller Entschiedenheit setzt sich die CDU-Stadtratsfraktion dafür ein, dass der neue Radweg in der Loebstraße auch dem Radverkehr vorbehalten bleibt. Darauf weist Fraktionsvorsitzender Udo Köhler in einer Pressemitteilung hin.

Nach der Freigabe der Loebstraße für den Verkehr habe die CDU-Fraktion ausdrücklich begrüßt, dass der neue Radweg entlang der Loebstraße endlich fertiggestellt sei. Die CDU habe von Anfang an die Verwaltung in ihrem Bestreben unterstützt, an dieser Stelle einen gesonderten Radweg zu bauen und sich nicht mit einer Markierung auf der Fahrbahn zu begnügen. Denn ein Radweg sei nicht nur notwendig, um eine sichere Anbindung des Radwegenetzes an den Verteilerkreis zu gewährleisten, sondern auch zur Förderung des Tourismus.

Deshalb sei die Beschilderung, die den Weg nun als Fußweg ausweist, der auch den Radverkehr gestattet, sehr unglücklich gewählt.

Wenn auch das Bemühen der Verwaltung anerkannt werde, an dieser Stelle keinen benutzungspflichtigen Radweg zu schaffen, wie dies von Anfang an beabsichtigt war, sei die jetzt gewählte Art und Weise, den Radweg als Fußgängerweg zu widmen, mit Sicherheit nicht die richtige, so Köhler. Der neugebaute Weg müsse in erster Linie ein Radweg bleiben.

Köhler appelliert deshalb an die Verwaltung, hier schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. (tr)



