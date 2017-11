CDU Trier – Köhler geht, Monzel kandidiert

TRIER. Kurz vor 23 Uhr war es offiziell: Udo Köhler wird auf dem Parteitag am 17. November nicht mehr für den Vorsitz der Trierer CDU kandidieren. Mehr als drei Stunden tagte der erweiterte Kreisvorstand der Union am Freitagabend im Weingut “von Nell”, dann war ferner klar: Max Monzel, aktuell Schatzmeister der Trierer CDU und einflussreicher Chef des Zweckverbandes Abfallwirtschaft in der Region Trier (ART), soll Nachfolger Köhlers werden. Das hatte der reporter schon Ende Oktober berichtet. Köhler kandidiert am kommenden Freitag neben Elisabeth Tressel und Thorsten Wollscheid für einen der drei Stellvertreterposten. Jörg Reifenberg soll das Schatzmeisteramt von Monzel übernehmen. Den Fraktionsvorsitz im Rat wird Köhler behalten.

“Die Zweigleisigkeit mit Fraktions- und Parteivorsitz war für mich als Berufstätiger einfach nicht mehr zu leisten”, sagte Köhler am späten Freitagabend in einer ersten Reaktion unmittelbar nach der Sitzung gegenüber dem reporter. “Ich hätte den Job gerne weitergemacht, aber es ging einfach nicht mehr”. Die Ära Köhler gehört damit zu den kürzesten in der Geschichte der Trierer CDU. Fraktionsvorsitzender will Köhler allerdings bis zum Ende der Legislaturperiode bleiben.

Köhler hatte im März 2015 Bernhard Kaster als Chef der Trierer Christdemokraten abgelöst. Im Juli desselben Jahres übernahm der Architekt auch den Fraktionsvorsitz von Ulrich Dempfle. Seither befinden sich die Unions-Christen der Stadt im freien Fall. Köhler wurden parteiintern Führungsschwäche und mangelndes Durchsetzungsvermögen vorgeworfen. Nach dem eisernen Führungsstil Kasters wollte der Architekt die Partei moderierend lenken, demokratischer und offener machen. Doch damit hatte er von sich selbst und den Christdemokraten offensichtlich zu viel verlangt und erwartet.

Die Kritik an Köhler war vor allem in den vergangenen Wochen immer lauter geworden, nicht zuletzt wegen der Pannen, die der Fraktions- und Parteichef am laufenden Band sammelte. Erst die Schlappe bei der Kandidatensuche für die Bundestagswahl, als die Kreis-CDU ihren Favoriten Andreas Steier durchsetzte, dann die Pleite beim Versuch, Dezernent Andreas Ludwig zum Bürgermeister zu machen, und schließlich erlitt Köhler auch noch Schiffbruch beim Rettungsunternehmen für die Aral-Tankstelle in der Ostallee. Bei der jüngsten Wahl zur Sozialdezernentin und Bürgermeisterin stellte die CDU als stärkste Fraktion im Rat keinen eigenen Kandidaten, sondern folgte brav dem Vorschlag ihres grünen Bündnispartners.

Die Grünen haben ihr Ziel erreicht: Elvira Garbes wird neue Dezernentin. Inzwischen werden die Stimmen bei den Grünen lauter, die das Bündnis mit der CDU nach den Personalentscheidungen – Ludwig und Thomas Schmitt (beide CDU) Dezernenten, Garbes Bürgermeisterin – als beendet ansehen. Die Christdemokraten hingegen suchen eineinhalb Jahre vor der Kommunalwahl nach ihrer Position. “Für was steht die CDU überhaupt noch?”, ist die meistgestellte Frage im Binnenverhältnis der Partei. Unter dem neuen Hoffnungsträger Monzel sollen nun jene Schwerpunktthemen herausgearbeitet werden, mit denen die Unions-Christen bis zur Kommunalwahl punkten wollen.

Dabei wird die grundsätzliche Richtung in Zukunft von der Partei vorgegeben, die Mandatsträger der Fraktion sollen die gemeinsame Politik dann in Rat und Ausschüssen umsetzen. “Genau darum geht es jetzt”, betonte Monzel am späten Freitagabend gegenüber dem reporter. “Wir wollen den Bürgern Inhalte präsentieren und Vorschläge machen, wie die anstehenden Probleme in unserer Stadt strategisch gelöst werden können.” Der 45-jährige ART-Chef hatte sich nicht um den Vorsitz gerissen. “Wenn ich es aber jetzt mache, dann muss ganz klar sein, dass sich nicht jeder in der Partei seine eigene kleine CDU bauen kann.” Monzel kritisierte ferner, “dass das Profil der Partei in der jüngsten Vergangenheit nicht besonders deutlich zu erkennen war”.

Das will er schärfen. “Ich habe nichts gegen Kompromisse”, betonte der designierte Vorsitzende, “aber es kann nicht sein, dass wir vor lauter Kompromissen nicht mehr wahrnehmbar sind. Wir müssen selbst dann wahrnehmbar sein, wenn wir einmal keine Mehrheit haben.” Die CDU sei eine “starke politische Kraft, und diese Kraft müssen wir nutzen, um gute Politik im Interesse der Stadt zu machen”. Alleingänge bestimmter Gruppen wie etwa jüngst bei der Debatte um die Aral-Tankstelle oder auch in der Diskussion um den Flächennutzungsplan soll es unter seiner Regie nicht mehr geben. “Wir diskutieren, wir diskutieren auch viel, aber dann ist es aber auch gut”, sagte der ART-Chef, “und wenn eine demokratische Entscheidung gefallen ist, muss sich jeder daran halten.”

Am kommenden Freitag hat der Parteitag im IAT Tower das letzte Wort zu Monzels Kandidatur. Der Kreisvorstand hievte den neuen Hoffnungsträger am Freitagabend jedenfalls schon mal einstimmig auf den Schild. Entsprechend gelöst war die Stimmung bei den Christdemokraten unmittelbar nach der langen Sitzung, die nur einen einzigen Tagesordnungspunkt hatte: Monzel soll Köhler ablösen. (et)



