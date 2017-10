CDU Trier – Monzel für Köhler?

TRIER. Bei der Trierer CDU deutet sich nach reporter-Informationen ein Machtwechsel an: Udo Köhler wird voraussichtlich auf dem Parteitag am 17. November nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Köhler zieht damit die Konsequenzen aus der auch parteiintern scharfen Kritik an seinem Führungsstil. Heißer Kandidat als Nachfolger des umstrittenen Parteichefs ist Max Monzel (45), Chef des ART. Am 10. November wird der Kreisvorstand der Trierer CDU zu einer Sitzung zusammenkommen. Dann soll der Kandidatenvorschlag für die Köhler-Nachfolge offiziell beschlossen werden. Den Fraktionsvorsitz im Stadtrat wird Köhler voraussichtlich aber behalten.

Es hatte sich abgezeichnet: Udo Köhler wird wohl gehen, Max Monzel, einflussreicher Chef des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier (ART), steht in den Startlöchern. Bisher hatte Monzel aus beruflichen Gründen stets abgewinkt, wenn es darum ging, über seinen Schatzmeisterposten hinaus mehr Verantwortung in der Trierer CDU zu übernehmen. Doch der desolate Zustand der Partei könnte zum Umdenken beim ART-Boss führen. Der Wechsel an der Parteispitze sei dringend nötig, sagen gleich mehrere Christdemokraten gegenüber dem reporter. Ansonsten sei der Schiffbruch bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2019 vorprogrammiert.

Monzel gilt im Gegensatz zu Köhler als konsequenter Macher. Der in Betriebswirtschaft promovierte ART-Boss gehört aber auch zu den Skeptikern des schwarz-grünen Bündnisses in Trier. Im vergangenen Jahr stand Monzel neben Daniel Botmann ferner auf der Wunschliste als Bundestagskandidat der hiesigen CDU. Doch Monzel gab der Stadt-Union ebenso einen Korb wie Botmann. Schließlich setzte die Kreis-CDU ihren Kandidaten Andreas Steier durch, der jüngst das Direktmandat im Wahlkreis gegen die Favoritin Katarina Barley von der SPD holte. Auch 2014 winkte Monzel ab, als es um die OB-Kandidatur ging. Die CDU stellte schließlich Hiltrud Zock gegen den SPD-Mann Wolfram Leibe auf − und verlor die Wahl.

Die Altvorderen der Union um Ex-Parteichef Bernhard Kaster, Ex-Fraktionschef Ulrich Dempfle, Ex-Oberbürgermeister Helmut Schröer und den Ex-Europaabgeordneten Horst Langes hatten in den vergangenen Monaten vehement darauf gedrängt, Partei- und Fraktionsspitze personell zu trennen. Stadtrat Jörg Reifenberg sollte den Parteivorsitz von Köhler übernehmen. Doch der Banker aus Luxemburg sagte wegen seiner beruflichen Auslastung ab. Auch der Versuch, Köhler als Fraktionschef abzulösen, scheiterte. Weder Jürgen Backes noch Thomas Albrecht wollten zu diesem Zeitpunkt in die Bresche springen.

In der CDU wird Monzels mögliche Kandidatur überwiegend begrüßt. “Es geht darum, die Partei gerade im Hinblick auf die Kommunalwahl neu und nun auch wieder geschlossen aufzustellen”, sagt ein Christdemokrat gegenüber dem reporter. Die Partei müsse jene Vorgaben und Ziele ausgeben, an denen sich auch die Fraktion zu orientieren habe. Monzel selbst gibt sich noch zugeknöpft. “Wir haben einen amtierenden Vorsitzenden, der über seine politische Zukunft selbst entscheidet”, betont der ART-Chef auf reporter-Anfrage, “alles andere wird beim Parteitag am 17. November zu entscheiden sein.”

Auf der jüngsten Sitzung des Kreisvorstandes am 9. Oktober im Hotel Deutscher Hof hatte Köhler sich nach reporter-Informationen noch nicht erklärt. Der Parteichef hatte offengelassen, ob er erneut für den Vorsitz antritt. Köhler, der seit März 2015 in der Nachfolge des scheidenden Bundestagsabgeordneten Bernhard Kaster Parteichef der Trierer CDU ist und seit Juli 2015 auch die Ratsfraktion der Union führt, war am heutigen Freitag telefonisch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (et)



