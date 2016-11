CDU und Grüne unterstützen Egger-Abwahl

TRIER/HORATH. Die CDU und die Grünen werden den Antrag der SPD, Dezernent Thomas Egger (SPD) wegen des millionenschweren Finanzdebakels am Theater Trier abzuwählen, unterstützen − wie vom reporter bereits vorab berichtet. Nach aktuellen Informationen unserer Redaktion haben die beiden Bündnispartner sich auf ihrer Klausurtagung in Horath (Hunsrück) darauf geeinigt. Mindestens 24 christdemokratische und grüne Stadträte werden den Abwahlantrag unterschreiben. Notwendig sind mindestens 28 Unterschriften. Die SPD hat 15 Stadtratssitze, die CDU 20, die Grünen neun. Hinzu kommen noch Freie Wähler (FWG), FDP und AfD. Die Linken haben sich bisher noch nicht zum SPD-Vorstoß geäußert.

Damit könnte der Abwahlantrag bereits in der kommenden Woche beim städtischen Sitzungsdienst eingereicht werden. Am Montag treffen die Fraktionsvorsitzenden im Ältestenrat zu weiteren Beratungen mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) zusammen. Die SPD drängt auf eine Sondersitzung des Stadtrates, die dann frühestens in 14 Tagen stattfinden wird. Einziger Tagesordnungspunkt: die Abwahl von Egger. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit von 38 Stimmen nötig. Freie Wähler, FDP und AfD werden den SPD-Antrag ebenfalls unterstützen. Damit ist die notwendige Zweidrittelmehrheit gesichert.

Zum Thema − Der geheime Prüfungsbericht zum Theater beim reporter

Egger wird der erste Dezernent in der Trierer Geschichte sein, der vor dem Ende seiner Amtszeit abgewählt werden wird. Der Sozialdemokrat gilt neben Intendant Karl Sibelius als Hauptverantwortlicher für das millionenschwere Finanzdebakel am Theater Trier, das am 19. Mai durch den reporter-Bericht Das Minushaus aufgedeckt worden war. Einen Rücktritt hat Egger bisher abgelehnt.

Nach der Abwahl steht dem Sozialdemokraten drei Monate lang sein volles Gehalt von knapp 8.000 Euro zu. Anschließend reduzieren sich die Bezüge bis zum offiziellen Ende der Amtszeit im Februar 2018 um ein Drittel. Seine Pensionsansprüche wird Egger durch die Abwahl nicht verlieren. Bis zum Lebensende streicht Egger monatlich rund 2.300 Euro an Brutto-Pension ein. Der 46-jährige Jurist und ehemalige Chef der Trierer FDP wurde im Oktober 2009 durch die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP als Nachfolger von Ulrich Holkenbrink (CDU) zum Dezernenten gewählt. Ende April 2013 trat Egger aus der FDP aus. Im Sommer 2015 folgte dann der Eintritt in die SPD. Egger trat seine Amtszeit im Februar 2010 an. (et)