CDU verwundert: “Wo sind die Globus-Gutachten?”

TRIER. Die CDU Stadtratsfraktion zeigt sich irritiert: Mit Erstaunen habe man die Presseberichterstattung der vergangenen Woche zum Thema “Globusansiedlung” zur Kenntnis genommen, teilt Thorsten Wollscheid in einer Pressemitteilung mit.

Nach Aussagen des Presseamts liege das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten der Verwaltung vor. Dem Vernehmen nach sei auch das von der Firma Globus beauftragte Gutachten bereits dort eingetroffen. Wollscheid ist sauer: “Die Fraktionen wurden hierüber vom zuständigen Wirtschaftsdezernenten OB Leibe nicht informiert und haben dies erst aus der Presse erfahren. Inhalt und Ergebnis des Gutachtens sind uns ebenfalls gänzlich unbekannt. Um eine fundierte Entscheidung über diese komplexe Thematik treffen zu können, benötigen wir aber die Gutachten so früh wie möglich – insbesondere wenn die Mutmaßungen stimmen sollten, dass der Oberbürgermeister noch in diesem Jahr über eine Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts entscheiden lassen möchte.”

Die CDU Fraktion habe daher beantragt, den Tagesordnungspunkt “Sachstand Globusansiedlung” auf die Tagesordnung des nächsten Steuerungsausschusses am 31. Oktober zu setzen. Dort soll dann geklärt werden, “wieso die Fraktionen bislang noch nicht vom Oberbürgermeister informiert worden sind und welchen Zeitplan die Verwaltung im Sinne eines transparenten Verfahrens bis zu einer Entscheidung vorgesehen hat”. (tr)



