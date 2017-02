TRIER. Wie kann ich in meinem Unternehmen die Chancen der Digitalisierung nutzen – und welche rechtlichen Fragen kommen damit auf Arbeitgeber zu? Diese Fragen stehen am 16. Februar von 17 bis 18.30 Uhr in der Handwerkskammer (HWK) Trier im Mittelpunkt. Der Unternehmerabend des Kompetenzzentrums Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-Pfalz und der HWK vermittelt in zwei Fachvorträgen aktuelle Entwicklungen, konkrete Anhaltspunkte sowie Unterstützungsangebote für Handwerksbetriebe.

Angesprochen sind Geschäftsführungen, Beschäftigte, Interessenvertretungen, Personalverantwortliche, Abteilungsleitungen, Inhaberinnen und Inhaber, Verbände, Projekte, Einrichtungen und andere Interessenten, die einen Bezug zum Handwerk haben und sich für den digitalen Wandel und zukunftsfähige Arbeit interessieren. Die Teilnahme am Unternehmerabend ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 13. Februar möglich. Kontakt: Irene Schikowski, Telefon 0651/2017-108, Fax: 0651/207-215, E-Mail: ischikowski@hwk-trier.de.

Themen wie die vernetzte Produktion, das Internet der Dinge oder die Veränderungen der Arbeitswelt treffen Unternehmen wie Gesellschaft in allen Bereichen. Wer auf dem Markt erfolgreich sein will, muss die Chancen der Digitalisierung erkennen und systematisch auf sein Geschäftsmodell anwenden. Die aktuellen Entwicklungen verlangen ein Umdenken gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen. Sie sind mit neuen rechtlichen Rahmenbedingungen verbunden – beispielsweise bei der Arbeitsorganisation und im Umgang mit Beschäftigten. Auch wie ein Betrieb digital zu führen ist und wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachen Digitalisierung qualifiziert werden müssen, sind wichtige Fragestellungen. (tr)

