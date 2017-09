Chancen nutzen in der Zeitarbeit

TRIER. In der Zeitarbeit und der Personalvermittlung liegen vermehrt gute Chancen und langfristige Perspektiven für Langzeitarbeitslose, sowohl in der Region als auch in Luxemburg. Das Jobcenter Trier Stadt hat daher am 15. Freitag, auch wegen der starken Resonanz bei der ersten Zeitarbeitsmesse im August, erneut eine Jobmesse mit Personaldienstleistern aus Trier und Luxemburg veranstaltet. “Etwa ein Drittel der Leih-Arbeitnehmer kommt aus dem Hartz-Vier-Bereich. In der Zeitarbeit werden vor allem sozialversicherungspflichtige Stellen und keine Minijobs angeboten, und die Chance auf eine Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis ist sehr hoch”, sagt Sebastian Zisch vom gemeinsamen Arbeitgeberservice des Jobcenters Trier Stadt und der Agentur für Arbeit Trier.

Die Bewerber hatten bei der Jobmesse Gelegenheit, direkt mit den Firmen Stegmann, Amano, JR Personal, Office People, Roja Personalservice, Blaumann Personaldienstleistung, Synergie.lu und Leistenschneider in Kontakt zu treten. “Gesucht werden Mitarbeiter in wirklich allen Branchen, vom Facharbeiter bis zum Helfer”, sagt Anja Kruppert, Niederlassungsleiterin bei Stegmann Personaldienstleistung. Produktion oder handwerkliche Helfertätigkeiten werden sehr oft nachgefragt, ebenso wie Stellen im Verkauf oder Reinigung.

Die Personaldienstleister suchen auch verstärkt in höher qualifizierten Bereichen. So konnte die Firma Office People Bewerber und Bewerberinnen für Stellen als Übersetzer in Deutsch-Französisch, in der Kundenbetreuung und in der Marktforschung kennenlernen. Dabei handelt es sich um Direktvermittlungen zum Arbeitgeber. “Wir sind zum ersten Mal bei einer solchen Jobmesse mit dabei”, sagt Personalberaterin Martina Steeg. “Und wir sind überrascht von der Vielfältigkeit der Bewerberprofile.”

Für den luxemburgischen Arbeitsmarkt hat die Firma Synergie.lu im Jobcenter Trier Stadt nach Mitarbeitern gesucht. Im Nachbarland gibt es auch im Handwerk und Helferbereich attraktive finanzielle Perspektiven. “Das Problem aber sind die öffentlichen Verkehrsanbindungen in die Industriegebiete wie Grevenmacher oder Echternach, weil sich der Nahverkehr sehr auf Luxemburg-Stadt konzentriert”, wissen die Berater bei Synergie. Daher werden händeringend Bewerber mit Führerschein gesucht.

Zur Ergänzung der persönlichen Kontakte lagen viele Bewerbungsmappen von Kunden und Kundinnen aus, die sich aktuell in einer Arbeitsmarkt-Maßnahme befinden. Interessante Lebensläufe konnten sich die Vertreter der Firmen aus der Auswahl gleich mitnehmen.

An Stellwänden hingen auch Ausbildungsstellen für das Ausbildungsjahr 2018 aus. Wer keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, für den kann Zeitarbeit als Überbrückung oder zum Sammeln von Berufs- und Praxiserfahrung dienen. Vor Ort waren auch Jobcenter-Mitarbeiter des Arbeitgeberservices, die die Besucher über Bewerbungsverfahren und offene Stellen informierten.

“Oft kann Zeitarbeit ein Sprungbrett in eine unbefristete Beschäftigung sein, da auch ungelernte Arbeitnehmer ihre Fähigkeiten bei der Stammfirma auf diese Weise beweisen können. Besonders große Arbeitgeber aus der Region bedienen sich bei der Suche nach Mitarbeitern dieses Instruments”, sagt Marita Wallrich, Geschäftsführerin des Jobcenters Trier Stadt. (tr)



