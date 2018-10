Charlotte Link kommt in die Eifel

BITBURG. Am 26. Oktober ist es so weit: Krimiqueen Charlotte Link kommt zum Eifel-Literatur-Festival in die Bitburger Stadthalle. Link ist mit einer Auflage von 26 Millionen Bücher die erfolgreichste lebende Autorin der deutschen Gegenwartsliteratur überhaupt.

Ihr jüngster Kriminalroman, am 1. Oktober erschienen, steht längst schon ganz oben auf der Spiegel-Bestsellerliste Belletristik. Er führt in die Hochmoore Nordenglands, wo 14-jährige Mädchen verschwinden und tot aufgefunden werden. Die Medien sprechen schon von einem “Hochmoor-Killer“.

Die Veranstaltung mit Charlotte Link war im November 2017 nach einer Woche Vorverkauf bereits ausverkauft, 807 Krimifans hatten kurzentschlossen die Gelegenheit zu einem spannenden Abend mit Charlotte Link genutzt. Durch die Lesung führt die TV-Moderatorin Bärbel Schäfer. (tr)



Drucken