Charlys Pizza

TRIER. Schwer verdaulicher Happen: Die BP-Deutschland muss sich von ihrer Aral-Tankstelle in der Ostallee verabschieden. Der Stadtrat hat am Montagabend mit großer Mehrheit den Antrag der Unabhängigen Bürgervertretung (UBT) auf Pachtverlängerung abgelehnt. Damit ist das Ende der “Blauen Lagune” zum 31. Dezember besiegelt. 41 Räte sagten nein, nur elf stimmten für den Antrag. Es gab zwei Enthaltungen. Auch der Versuch von UBT, Teilen der CDU, der AfD, der FDP und der Linken, Zeit für weitere Verhandlungen mit dem Öl-Konzern herauszuschlagen, scheiterte an der Mehrheit des Gremiums. Gegen die Verweisung in den Ausschuss stimmten 43 Stadträte.

Am Ende der langen Debatte war es an SPD-Chef Sven Teuber, die Argumente der Anti-Tankstellen-Koalition zusammenzufassen. “Es gibt keine Verhandlungsmasse mit der BP”, sagte der Sozialdemokrat, “deswegen macht auch die Verweisung in den Ausschuss keinen Sinn.” Der Konzern habe klar erklärt, dass er an der Verlängerung um zehn Jahre plus Option um weitere fünf Jahre festhalten werde. Hier und jetzt sei der Rat gefordert, mit Ja oder Nein zu stimmen.

Der Versuch der Pro-Tankstellen-Allianz aus UBT, Teilen der CDU, der AfD und der FDP, Zeit zu schinden, fruchtete im Gremium ebenfalls nicht. Sowohl Hermann Kleber (UBT) als auch Michael Frisch (“Eine Großstadt ist kein Ökopark!”) von der AfD und Tobias Schneider (“Anscheinend gibt es in Trier einen Bedarf an späten Einkaufsmöglichkeiten.”) von der FDP brachten mehrmals den finanziellen Aspekt in die Debatte ein: Die Stadt könne wegen ihrer prekären Haushaltslage nicht auf Pacht- und Steuereinnahmen verzichten. Thomas Albrecht machte sich ebenso engagiert wie Mateusz Buraczyk (Linke) für die Nachbehandlung im Ausschuss stark, um neue Verhandlungen mit dem Konzern zu ermöglichen. “Es war nie die Rede davon”, so Albrecht, “dass der Vertrag Ende 2017 zwingend ausläuft.”

Bei der Anti-Tankstellen-Koalition bissen sie damit aber auf Granit. Dominik Heinrich (Grüne) sprach von “alten Kamellen”, die der Konzern nun erneut auftische. Versprechungen habe es schon vor fünf Jahren gegeben, gehalten worden seien diese jedoch nicht. Zudem sei die Anzahl der Befürworter “überschaubar”. Für Richard Leuckefeld (Grüne) war der Versuch, die “Blaue Lagune” zu erhalten, sogar ein Paradoxon. “Wollen wir wirklich einen Einkaufsshop auf dem Grünstreifen?” Mit der Annahme des UBT-Antrage gehe man der Aral auf den Leim.

Kritik am Ladenschlussgesetz, das Einkauf-Alternativen wie die Aral-Tankstelle überhaupt erst möglich macht, kam sowohl von der Pro- als auch der Kontra-Partei. Für CDU-Mann Karl “Charly” Biegel eine Grundsatzfrage: “Mit ist schleierhaft”, wetterte der Christdemokrat, “wieso eine Tiefkühlpizza zum Autofahrerbedarf gehört.” Nach 22 Uhr dürfen Tankstellen offiziell nur solche Produkte verkaufen, die zum Bedarf der autofahrenden Kundschaft gehören. Biegels Angebot an die BP dürfte beim Konzern allerdings auf taube Ohren stoßen. “Ich bin nur dann für den Erhalt der Tanke”, sagte er an die Adresse der Befürworter, “wenn die BP mit ihrem Konzernsitz nach Trier kommt und hier Gewerbesteuer zahlt.”

Auch für Rainer Lehnart (SPD) war die Neueröffnung der Debatte überflüssig. “Es geht hier auch um Glaubwürdigkeit”, sagte der Sozialdemokrat. “Deswegen müssen wir jetzt konsequent sein.” Die Renaturierung des Tankstellen-Geländes sei bereits 2004 im Beteiligungsverfahren mit den Bürgern formuliert worden. Am Rückbau müsse die BP sich mit 200.000 Euro beteiligen. “Das waren unsere gemeinsamen Ziele”, so Lehnart, “und an diesen sollten wird auch festhalten.” (et)

Der Kommentar

Ende Gelände

Die Aral-Tankstelle kommt weg, und das ist auch gut so. Die Argumente der Pro-Tankstellen-Allianz, die echte sind, weil nicht widerlegbar, sind tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Die Tanke bringt der Stadt Geld ein, und offenbar gibt es auch einen Bedarf, nach 22 Uhr noch Leckereien oder Knabberkram oder Zigaretten für den verspäteten Fußball-Abend vor der Glotze zu kaufen. Alles schön, alles gut, alles verständlich. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, wie Dezernent Andreas Ludwig richtig sagt, dass die Stadt sich nicht prostituieren darf. Der Christdemokrat musste am Montagabend für seine klaren Worte viel Kritik einstecken. Und doch – oder vielleicht gerade deswegen? – waren sie richtig.

Die Stadt hat eine klare politische Marschroute hinsichtlich des Mobilitätskonzepts. Ignoriert sie die jetzt erneut, machen sich Verwaltung und Rat unglaubwürdig, und sie öffnen jedwedem Druck Tür und Tor. Das geht nicht. Eine Stadt muss Ziele haben, die sie langfristig verfolgt. Korrekturen oder Änderungen im Detail sind dabei ebenso selbstverständlich wie die große Richtung. Der Erhalt der Ostallee-Tanke aber ist keine Kleinigkeit, weil dadurch das gesamte Konzept konterkariert würde.

Niemand untersagt der BP, an anderer Stelle eine Tankstelle mit verbessertem Angebot zu eröffnen. Oberbürgermeister Wolfram Leibe begrüßt Verhandlungen mit dem Konzern in diese Richtung sogar ausdrücklich. Ist es der BP ernst mit Trier, dann sollte sie dieses Gesprächsangebot jetzt nutzen. Warum also nicht sofort über den Standort in der Metternichstraße sprechen, wohin die BP nach eigener Aussage in spätestens 15 Jahren ohnehin umziehen wollte? In der Nachbarschaft zum neuen Energie- und Technikpark der SWT ist die Aral sicher auch von Verwaltung und Rat gerne gesehen. Nur eben nicht (mehr) in der Ostallee. Denn die Zeit dort hat sich definitiv überlebt. Auch wenn manch einer das bedauern mag.

Eric Thielen

Extra

Das neue Konzept der BP Deutschland sah vor, die alte Tankstelle abzureißen und eine neue zu bauen. Der bestehende Baumbestand sollte in die neue Tanke integriert werden. Auf dem Parkplatz neben der Tankstelle soll ferner eine Ladestation für Elektromobile (E-Bikes; E-Autos) entstehen. Zudem wollte der Konzern ein Hochbeet mit Bepflanzung, ein Wasserspiel zur Entspannung, geschützte Sitzgelegenheiten, einen Sonnenschutz und eine Sichtschutzwand mit Berankung bauen. Aus der “Blauen Lagune” sollte dann, so heißt es im Konzept, “ein Ort zum Verweilen und Auftanken von Fußgängern, Autofahrern und Radfahrern” werden. Parallel dazu beabsichtige die BP in die Radwege entlang der neuen Tankstelle investieren. Im Gegenzug erwartete der Konzern von der Stadt eine Bestandsgarantie für die kommenden zehn Jahr plus Option auf weitere fünf Jahre. Vertreter der BP hatten das Konzept nicht nur der UBT, sondern auch den Fraktionen von CDU und SPD vorgestellt, sind aber bisher noch nicht auf die Verwaltung zugekommen. (et)



