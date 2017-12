Chöre für die Trierer Chormeile gesucht

TRIER. 1000 Sänger, 40 Chöre auf 12 Plätzen – am 21. April 2018 wird die elfte Auflage der Trierer Chormeile erneut musikbegeisterte Sängerinnen und Sänger sowie staunende Zuhörer aus der ganzen Region anlocken. Ab sofort lädt der Kreis-Chorverband Trier-Stadt hierzu wieder interessierte Chöre, Kinder-, Jugend- und Seniorenformationen aller Stilrichtungen ein, sich noch bis zum 29. Dezember für kommendes Jahr anzumelden. Besonderes Highlight 2018: Im Karl-Marx-Jahr freuen sich die Organisatoren besonders über Chöre, die auch das ein oder andere Arbeiterlied im Repertoire haben.

Der Kreis-Chorverband Trier-Stadt, die Gesellschaft Herzogenbusch-Trier, die Stadt Trier, die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) und erstmals auch das Bistum Trier organisieren am 21. April kommenden Jahres gemeinsam die Trierer Chormeile. Auch in ihrer elften Auflage wird die Veranstaltung wieder stimmgewaltig sein: Die Organisatoren rechnen damit, dass sich erneut bis zu 40 Chöre und Gesangsformationen mit insgesamt 1.000 Sängerinnen und Sängern aus der Region, den benachbarten Bundesländern, Luxemburg und den Niederlanden anmelden werden.

Wie immer sind alle Altersklassen, Klangfarben und Stilrichtungen dabei gerne gewünscht und gesehen: Egal ob neu gegründete Chöre oder Traditionsvereine, sangesfreudige Kinder- und Jugend- oder Seniorenformationen, egal ob Gospel, Shanty, Musical, Operette, Pop, Rock, Blues oder Jazz – alle sind willkommen!

Zusätzlich wird die Bandbreite im Vergleich zu den Vorjahren um zwei neue Höhepunkte erweitert: Zum einen erhalten durch die Zusammenarbeit mit dem Bistum Trier nun auch die geistlichen Chöre ihren verdienten Platz inmitten der Chormeile. Zum anderen werden anlässlich des 200. Geburtstags von Karl Marx gezielt auch Werkschöre mit thematisch passenden (Arbeiter-)Liedern gesucht.

Neu strukturiert werden sollen auch Teile des Ablaufs: Um den eigenen Lieblingschor besser finden und genießen zu können, sollen die insgesamt zwölf Auftrittsorte nach Themen und musikalischen Genre geordnet werden. Die gemeinsamen Eckpunkte der Veranstaltung bleiben dabei bekannt und beliebt. Los geht es um elf Uhr, um 14.30 Uhr gibt es wieder das gemeinsame offene Singen und abends das große offene Abschluss-Singen auf dem Kornmarkt.

Alle, die also Lust haben, an der Trierer Chormeile aktiv mit dem eigenen Chor mitzuwirken, melden sich verbindlich bis zum 29. Dezember 2017 unter Angabe der eigenen musikalischen Stilrichtung beim Kreis-Chorverband Trier-Stadt an.

Kontakt

Kreis-Chorverband Trier-Stadt e.V.

54294 Trier, Kanzelstraße 5

Telefon: 0049 651 970 270

Fax: 0049 651 970 2750

E-Mail: post@kreis-chorverband-trier.de



