“Chor über Brücken” – Konzerte in der Ambrosiuskirche

TRIER. Der “Chor über Brücken” präsentiert seine diesjährigen Weihnachtskonzerte am 11. und 13. Dezember jeweils um 17 Uhr in der Ambrosius-Kirche in Trier Nord (Ambrosiusstraße, Trier). 130 Kinder, 30 Erwachsene und die Band (Johannes Still – Piano, Benedikt Reidenbach – Gitarre, Edgar Weidert – E-Bass, Griseldis Lichdi – Trompete, Behnam Hassani – Percussion, Martin Form – Saxophon/Klarinette) stimmen musikalisch auf den Advent und Weihnachten ein. Die Konzerte unter der Leitung von Julia Reidenbach finden in Kooperation mit der Kurfürst-Balduin-Realschule plus und der Egbert-Grundschule statt. Der Eintritt ist frei.

Der “Chor über Brücken” hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche ganz unterschiedlicher Herkunft, Religion und sozialem Hintergrund über den Weg der Musik miteinander zu verbinden und eine Umgebung zu schaffen, in der sich die Kinder offen und tolerant begegnen.

Weitere Informationen unter chorüberbrücken.de. (tr)