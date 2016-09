"City Campus trifft Illuminale" nun barrierefrei

TRIER. Entwarnung bei der Großveranstaltung ‟City Campus trifft Illuminale‟: Noch bei der Pressekonferenz vor einigen Tagen hatte es geheißen, dass zwei Veranstaltungsorte nicht barrierefrei sein werden. Dank der sofortigen Intervention des Beirats für die Belange behinderter Menschen konnten nun befriedigende Lösungen gefunden werden.

Gerd Dahm, Beauftragter des Beirats für die Belange behinderter Menschen, konnte es nicht fassen. ‟Wie ist es möglich, dass man sowohl das Humboldt-Gymnasium wie auch die Studiobühne des Stadttheaters als Veranstaltungsorte gewählt hat, obwohl behinderte Menschen dort keinen barrierefreien Zugang haben?"

Was folgte, waren intensive Gespräche und Überlegungen mit allen Beteiligten. Am heutigen Dienstag konnte Dahm der Öffentlichkeit mitteilen, dass man zufriedenstellende Lösungen gefunden hat. ‟Das Humboldt-Gymnasium wird vom Schulhof aus über eine Rampe erreichbar sein‟, so Dahm. Und im Fall der Studiobühne soll auf einen Lastenaufzug zurückgegriffen werden. ‟Eigentlich ist der nicht für Menschen gedacht‟, so Dahm. Doch durch entsprechende personelle Sicherungsmaßnahmen soll nun die Ausnahme möglich werden. ‟Die Menschen müssen sich lediglich im Foyer melden, dann wird ihnen geholfen‟, sagt der Beauftragte.

Der Beirat begrüße ‟die großen Bemühungen hinsichtlich der Barrierefreiheit von City Campus trifft Illuminale‟, so Dahm in seiner Pressemitteilung. "Wir sind sehr erfreut, dass unser Protest so positiv aufgenommen wurde." (rl)