“Come back, Karl Marx!” – Das Comedy Musical

TRIER. “Lustiger als das kommunistische Manifest” oder “Romantischer als Das Kapital” – ein wahres Begeisterungsfeuerwerk begleitet die Ankündigung des Comedy-Musicals “Come back, Karl Marx”, das vom 18. bis 20. Oktober in der Europahalle zu sehen sein wird. Einen Erstkontakt gab es am heutigen Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Brunnenhof.

Und damit die Medien auch richtig neugierig werden, hatte Veranstalter Oliver Thomé von Popp Concerts interessante Gesprächspartner eingeladen. Allen voran Tobias Künzel von den “Prinzen”, der schon bald nach seiner Übersiedlung nach Großbritannien in 2009 die Idee zu dem Musical hatte. “Eigentlich wollte ich nie wieder ein Musical schreiben”, berichtete in Trier. Dann aber sei er in einem Café gewesen und eher zufällig mit dem Thema Karl Marx konfrontiert worden. Und nachdem die Idee für ein Musical sich einmal eingenistet hatte, suchte er Mitstreiter. Also rief er Maximilian Reeg und Steffen Lukas an. “Die waren anfangs von der Idee alles andere als angetan”, erinnerte sich Künzel. Gemeinsam diskutierte und stritt das Trio, dann war das Konzept geboren: “Karl Marx wird darin nicht auferstehen, wohl aber sein Geist. Es geht um ihn und seine Lehren und es gibt in der Geschichte eine Liebesgeschichte, ohne die ein Musical nun mal nicht auskommt.”

Das mit der Liebesgeschichte lässt aufhorchen. Ist das die Rolle, die Rebecca Siemoneit-Barum, auch bekannt als Iffi Zenker aus der “Lindenstraße”, übernehmen wird? Die rothaarige Schauspielerin lacht. Eigentlich wisse sie noch nicht allzu viel von ihrer Rolle, gibt sie vor. Sie wisse nur, dass sie eine Hausangestellte spielen werde. Hausangestellte? Moment, hatte Karl Marx nicht ein gemeinsames Kind mit dem Kindermädchen? Von Rebecca Siemoneit-Barum gibt es keinen weiteren Kommentar.

Ein anderer Name in der Besetzungsliste stößt ebenfalls auf Beachtung: Tony Marshall. Der Schlagersänger ist an diesem Tag nicht in Trier, weshalb es auch keine Möglichkeit gibt bei ihm nachzufragen, ob er den Geist von Karl Marx geben wird…

“Wo, wenn nicht in Trier?”

“Insgesamt hat das Musical neun Darsteller”, gab Tobias Künzel dem reporter Auskunft. Und wie viele Musiker spielen mit? Künzel holte tief Luft. Bei der Uraufführung in England sei es eine 12-köpfige Band gewesen”, antwortete er. In Trier werde es nur einen Live-Musiker geben, der übrige Teil der Musik komme aus der Konserve.

Für Oliver Thomé von Popp Concerts war es nur folgerichtig, diese Produktion nach Trier zu holen. “Wo, wenn nicht in der Heimatstadt von Karl Marx, könnte man dieses Thema besser zur Aufführung bringen?”, fragte er rhetorisch. Kulturdezernent Thomas Schmitt stimmte dem zu. Er zeigte sich begeistert von der Vielfalt, mit der sich die unterschiedlichsten Gruppen mit dem Leben von Karl Marx im Rahmen des Karl-Marx-Jahres auseinandergesetzt haben.

Dass das Thema die Menschen anspreche, zeigten schon die Besucherzahlen alleine beim Rahmenprogramm: “Bislang haben wir alleine dort über 38.000 gezählt.” Zusammen mit Wolfgang Esser, der seit Januar für die Europahalle verantwortlich zeichnet, freue er sich schon heute auf die Aufführung des Comedy-Musicals: “Es ist doch auch mal ganz schön, dieses Thema von einer nicht so ganz ernsthaften Seite aus zu beleuchten…” (-flo-)



