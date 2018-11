TRIER. Das Parnass-Ensemble und die Deutsch-Französische Gesellschaft Trier e.V. laden am Freitag, 23. November, um 18.30 Uhr zu einem amüsanten Theaterabend in den Rokoko-Saal des Kurfürstlichen Palais ein.

Mit Sicherheit war er einer der prägenden Herrschern der europäischen Geschichte: Louis XIV, der “Sonnenkönig“. Vor 380 Jahren wurde er geboren, die Auswirkungen seiner Herrschaftspolitik reichen spürbar bis in die heutige Zeit, auch und vor allem in unserer Großregion.

Das Parnass-Ensemble Trier setzt an diesem Abend das gesellschaftliche Leben am Hof von Versailles in Szene. Claudia Dylla, als Lieselotte von der Pfalz und in der Rolle des Höflings Fréderic, einer fiktiven Gestalt, berichtet und kommentiert vom Hofe des Sonnenkönigs. Dabei geht es um Amüsantes, Witziges, Trauriges und Tragisches. Dazu erklingen Werke französischer Komponisten des Barock und der Spätromantik. Die außergewöhnliche Besetzung des Parnass-Ensembles – Klauspeter Bungert am Spinett, Claudia Dylla: Texte, Hurdy – Gurdy, Cary Greisch: Klassische Gitarre, Stefan Reil: Klassisches Akkordeon, Angela Simons: Violoncello und Steffen Sauer: Schlagzeug, Perkussion – sorgt dabei für manche musikalische Überraschung. Neben der musikalischen Darbietung gibt es noch eine Ballett-Einlage von Beatrice Panero (Ballett-Schule Birgit Müller).

Die intention des Parnass-Ensembles ist es, mit dem Zauber der Musik das Publikum von Szene zu Szene zu tragen, von Emotion zu Emotion. Das Publikum mit ungehörten Klangfarbenzu überraschen, ist Programm. Wiedererkennung kein Problem, denn die Codierungen von Melodien und Rhythmen aus allen Epochen der Musikgeschichte sind multilingual, Besetzungen nahezu unbegrenzt. Das ist das Einzigartige, das Besondere…

