Cross-Duathlon – Sperrungen im Weißhauswald

TRIER. Die Triathlonabteilung des Postsportvereins Trier veranstaltet am Sonntag, 12. März, von 8.30 bis etwa 16.30 Uhr, die Deutschen Meisterschaften im Cross-Duathlon rund um das Waldstadion. Aus Sicherheitsgründen sind der Kockelsberger- und der Stuckradweg sowie die Zufahrt zum Stadion, dem Wildgehege und dem Spielplatz in dieser Zeit für den Autoverkehr gesperrt. Ein Befahren der Straße ab dem Drachenhaus ist nur für Rettungsdienstfahrzeuge und Sicherheitskräfte erlaubt. Die Radstrecke des Ausdauer-Wettkampfs führt bis zum Kockelsberg und zurück an den Gehegen vorbei zum Stadion.

Die Laufstrecke verläuft über den Kockelsberger Weg Richtung Falsches Biewertal und ebenfalls zurück zum Waldstadion. Die Veranstalter des Cross-Duathlons bitten für die eingeschränkte Nutzung der Wege um Verständnis. (tr)



