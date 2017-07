CSD in Trier: ‟Menschenrechte sind nicht verhandelbar‟

TRIER. Mit Musik, Tanz und Gesprächen feierten Schwule, Lesben und Transsexuelle am Samstag auf dem Kornmarkt den Christopher Street Day (CSD in Trier. Prominentester Gast aus der Bundespolitik war Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD), auf lokaler Ebene war das Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Gekommen waren aber auch aus Mainz Staatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne), Joachim Schulte von der Rheinland-Pfalz-Initiative ‟QueerNet‟ sowie die Bundestagsabgeordneten Corinna Rüffer (Grüne) und Katrin Werner (Linke). Ebenfalls aus Berlin angereist war der gebürtige Trierer Autor und Blogger Johannes Kram, der unter dem Thema ‟Gibt es eine neue Homophobie?” Splitter aus neun Jahren Nollendorfblog vortrug.

Von Rolf Lorig

Als im Juli 2003 Schwule, Lesben und Transsexuelle den ersten CSD in Trier feierten, leisteten sie in Rheinland-Pfalz Pionierarbeit. Denn erst fünf Jahre später folgten die Koblenzer dem Trierer Beispiel, Mainz ließ sich gar bis 2014 Zeit. Dass der CSD im Terminplan der Stadt seinen festen Platz hat, hob Oberbürgermeister Wolfram Lebe unter dem Jubel und Beifall von einigen Hundert Besuchern auf dem Kornmarkt hervor.

Fröhlichkeit und gute Laune

Es hat sich ganz offensichtlich was getan in Trier. Vom Schmuddel- und Igitt-Image des CSD aus den ersten Jahren ist heute glücklicherweise kaum noch etwas zu spüren. Aber auch das Schrille und Laute, das in der Vergangenheit oft das Markenzeichen der Veranstaltung war, gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Fröhlichkeit und gute Laune sind stattdessen in den Vordergrund getreten, gepaart aber auch mit einem Schuss Nachdenklichkeit.

In diesem Jahr war die Freude bei den Teilnehmern wegen des Bundestagsbeschlusses zur ‟Ehe für Alle‟ besonders groß. Während im fernen München der frühere Trierer Bischof Reinhard Marx sich von der CSU im Freistaat Bayern eine Verfassungsklage gegen die “Ehe für Alle” wünscht, brandete am Samstag in Trier die Fröhlichkeit förmlich über.

Alex Rollinger, Leiter des schwul-lesbischen Zentrums in Trier, steht gewiss nicht im Verdacht auf den Mund gefallen zu sein. Am Samstag aber rang er auf der Veranstaltungsbühne auf dem Kornmarkt mehrfach um Worte. Auch Tage nach der Abstimmung in Berlin stand er noch immer unter dem Eindruck des jüngsten politischen Geschehens, konnte es kaum fassen, ‟dass die Community nach Jahren der Diskriminierung‟ nun endlich das Ziel der Gleichstellung erreicht hat. Zuspruch und Unterstützung erhielt er von Familienministerien Katarina Barley. Ihr war nicht verborgen geblieben, dass der Wind ein böses Spiel mit dem Manuskript des Redners trieb. Kurzentschlossen trat sie neben ihn, nahm das Papier und hielt es fest, damit Rollinger besser ablesen konnte. Doch damit erinnerte sie den ehemaligen Mönch prompt an seine Vergangenheit: ‟Das ist ja jetzt direkt so wie in der Kirche‟, stellte er fröhlich lachend fest.

Doch dann wurde er rasch wieder ernst. Dass alle Menschen jetzt gleich welchen Geschlechts in den Stand der Ehe eintreten könnten, bedeute ein großes Stück Freiheit, sagte er. ‟Und diese Freiheit lassen wir uns nicht mehr nehmen‟, rief Rollinger unter dem Beifall der Anwesenden aus. Es habe sich gelohnt zu kämpfen, ‟auch wenn wir dafür einen langen Atem gebraucht haben.”

An die Adresse von Kardinal Marx und den Freistaat Bayern gerichtet mahnte der gebürtige Luxemburger zur Vernunft: ‟Menschenrechte sind grundsätzlich nicht verhandelbar.”

Auch wenn mit der ‟Ehe für Alle‟ nun ein wichtiges Etappenziel erreicht sei, so gebe es doch immer noch viel zu tun. Vor dem Hintergrund der kommenden Bundestagswahlen im Herbst könne und dürfe nicht angehen, dass eine ganze Menschengruppe zur Verhandlungsmaße bei Koalitionsvereinbarungen werde, so wie es zuletzt 2013 der Fall gewesen sei. Deshalb solle jeder Wähler sich schon im Vorfeld genau über die Parteiprogramme informieren: ‟Eins ist klar, mit unserer Wahl werden wir rechtspopulistischen Parteien, wie die der AfD, die rote Karte zeigen.”

“Vorurteile dürfen erst gar nicht entstehen”

Offensichtlich wohl fühlte sich im Kreis der feiernden Menschen Bundesfamilienministerin Katarina Barley. Die Stimmung sei nicht bei allen Veranstaltungen so fröhlich und ausgelassen gewesen, erinnerte sie sich. Dass man politisch aber nun so weit gekommen sei, könne die Community im Wesentlichen als ihr Verdienst ansehen. Denn zu keinem Zeitpunkt habe diese in ihrem Bemühen nachgelassen und sei unbeirrt von temporären Entwicklungen unermüdlich für ihre Rechte eingetreten. Rückblickend stellte Barley fest, dass es gelungen sei, in den letzten vier Jahren viele diskriminierende Elemente aus der Politik raus zu nehmen. Doch auch sie mahnte davor, sich jetzt zurückzulehnen. Es gebe in der Tat noch viel für diese vielschichtige Gruppe zu tun. Ein wichtiges Anliegen dabei sei ihr die Bildung. Es sei wichtig die Voraussetzungen zu schaffen, dass, wenn junge Menschen ihre eigene Sexualität entdecken, diese nicht verurteilt würden, wenn sie beispielsweise gleichgeschlechtlicher Natur seien. ‟Wir müssen da durch die Vermittlung von Bildung ganz früh bei der Entstehung von Vorurteilen ansetzen, damit diese erst gar nicht entstehen können.” Barley kündigte an, dass ab Montag vor ihrem Berliner Ministerium die Regenbogenflagge wehen werde.

Auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe gehörte an diesem Tag zu den Gratulanten. Den Stellenwert des CSD im Trierer Rathaus machte er daran fest, dass an diesem Tag wie beispielsweise am 3. Oktober vor dem Rathaus die Fahne aufgezogen werde. Dieser Termin stehe fest im Terminkalender, weshalb die Hausmeister auch rechtzeitig die Regenbogenfahne bereitgelegt hätten, die nun vor dem Rathaus wehe. Die Aufregung über das Thema Ehe konnte der OB nicht verstehen: ‟Ehe heißt doch, Verantwortung für einander zu übernehmen.” Damit sei auch eine rechtliche Verantwortung verbunden. ‟Das sind doch konservative Werte – warum gibt es da noch Widerstände?” Persönliche hoffe er doch sehr, dass auch diese Widerstände überwunden werden könnten und diese in fünf Jahren der Vergangenheit angehören würden.

Extra

Mit dem CSD setzen die Organisatoren vor allem auf Information. Aus diesem Grund gab es auf dem Kornmarkt eine Fülle an Ständen, an denen Organisationen reichlich Informationsmaterial verteilten. Mit dabei waren auch einige Parteien: FDP, Grüne, Linke und die SPD. Nicht vertreten waren die AfD und die CDU. Für die Christdemokraten war aber Bundestagskandidat Andreas Steier anwesend, der neben den anderen Direktkandidaten bei der politischen Diskussionsrunde Rede und Antwort stand.

Ein modernes Image gab sich die Polizei, die ebenfalls mit einem Informationsstand vertreten war. Hinter dem Tisch standen zwei Hauptkommissarinnen, die auf Landes- und Regionsebene als Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen (AgL) fungieren. Während Diana Gläßler dies auf der Landesebene tut, ist im Präsidium Trier ihre Kollegin Jenny Maxminer auf regionaler Ebene tätig. Neben einer beratenden und vertrauensbildenden Tätigkeit sind die beiden Frauen aber auch werbend tätig und suchen unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung Nachwuchs für die Polizei. Da ein Apparat wie die Polizei nun mal aus ganz normalen Menschen bestehe, gebe es auch hier noch vereinzelt Vorbehalte gegenüber Frauen oder Homosexualität, räumen die beiden Kommissarinnen auf Nachfrage des reporters ein. Die gelte es abzubauen, weshalb polizeiliche Organisationen wie ‟VelsPol‟ (Mitarbeiternetzwerk für Lesben und Schwule in der Polizei) auf Aufklärung setzen und für die Rechte der Kolleginnen und Kollegen eintreten. (rl)



