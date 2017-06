‟Da wird alljährlich Großartiges geleistet!”

TRIER. Wer oder was ist die AWO? Was sind ihre Ziele, wo engagiert sie sich? Fragen, die der Stadtverband Trier am Samstag mit der Veranstaltung ‟AWO Trier für Trierer‟ auf dem Kornmarkt zu beantworten suchte. Viele Künstler wirkten mit, neben Schirmherrn Wolfram Leibe war Bundesfamilienministerin Katarina Barley die wohl prominenteste Besucherin.

Zugegeben – der Slogan ‟Trier für Trierer‟ ist nicht neu. Den nutzt in ähnlicher Form auch schon die ttm, die Trierer Tourist- und Marketinggesellschaft. Doch dort wird man sich dort kaum über diese Zweitnutzung aufregen, schließlich ist die AWO eine gemeinnützige Organisation, die sich in der Tat um die Trierer kümmert. Doch das nur am Rande.

Musik für die gute Sache

AWO Stadtverbandsvorsitzender Detlef Schieben hatte im Vorfeld der Veranstaltung leichtes Bauchgrimmen. ‟Da plant und organisiert man, am Ende hat man trotz aller Unterstützung – wie beispielsweise bei der Bereitstellung der Konzertbühne – auch noch eine Menge Geld ausgegeben, dann regnet es und alles war umsonst.” War es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Fakt ist, einen besseren Auftakt hätten sich Detlef Schieben und sein Stellvertreter Stefan Wilhelm nicht wünschen können. Bestes Wetter, viele Menschen auf der Straße und dazu eine Reihe von Künstlern, die sich in den Dienst an der guten Sache gestellt hatten. Darunter Rike Port mit Andrea Galetti, Julia Steffen, Steff Becker, Achim Weinzen, die Gruppe Eli Sahli und die Jomtones.

Die Idee, mit Musik auf sich aufmerksam zu machen, kam an. Der Organisationskreis rund um Sabine Schwan und Kasino-Betriebsleiter Marco Dühr hatte ganze Arbeit geleistet. Einer der wichtigsten ‟Verbündeten‟ war zweifelsohne Gastronom Eric Naunheim, der nicht nur seine Außenanlagen mit einbrachte sondern sich auch um das leibliche Wohl der ehrenamtlich auftretenden Musiker verdient machte.

Was die AWO so alles tut, darüber konnte man sich nicht nur an dem Pavillon seitlich der Konzertbühne informieren. Parteiübergreifend waren Politiker aus allen Stadtratsfraktionen gekommen, um auf offener Bühne für das Engagement der AWO zu werden. So beispielsweise Theresia Görgen, die Fraktionsvorsitzende der Linken. Im Gespräch mit Moderatorin Sonja Stolz erinnerte sie sich an Hilfestellungen der AWO bei der Familienzusammenführung von Flüchtlingen. In einem anderen Fall sei ein Raum für eine Erstkommunionfeier gesucht worden. Auch hier habe die AWO helfen können. Auch Christiane Probst, Fraktionsvorsitzende der UBT, musste nicht lange überlegen. Sie erinnerte spontan an die jährliche Weihnachtsfeier, mit denen die AWO den Menschen schöne Stunden beschert, für die das Fest ansonsten kein Fest gewesen wäre. ‟Da wird alljährlich Großartiges geleistet!”

Eine Aussage, der die Mitarbeiter der AWO auch an diesem Tag gerecht wurden. Rund 40 Menschen hatten sich im Vorfeld und dem Tag selbst in den Dienst an der guten Sache gestellt. Doch wie soll eine Veranstaltung, die sich im offenen Raum bewegt und damit keine Eintrittsgelder generieren kann, auch Geld in die Kasse bringen? Die Antwort ist ebenso einfach wie effektiv: ‟Mit Sammelbüchsen‟, antwortete Detlef Schieben und stellte sogleich klar, dass man dafür auch eine Erlaubnis von der Stadt habe. Und was soll mit diesem Geld geschehen? ‟Ein Drittel des Betrages geht an das Föhrener Jugendcamp, der Rest soll in die AWO-Begegnungsstätte in der Saarstraße fließen: ‟Da muss mal wieder dringend Farbe an die Wände gebracht und Fußböden erneuert werden.”

Angesichts der guten Resonanz bei der Auftaktveranstaltung zeigen sich Schieben und Wilhelm hoffnungsvoll: ‟Vielleicht können wir dieses Fest künftig nun jedes Jahr an dieser Stelle veranstalten.” (rl)



