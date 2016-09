″Dafür habe ich keine Mehrheit im Rat″

TRIER. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) bringt heute Abend den Entwurf des neuen Doppelhaushaltes 2017/2018 in den Stadtrat ein. Am Vormittag informierte der Stadtchef zusammen mit Elmar Kandels und Jörg Jansen vom Amt für Zentrale Dienste/Finanzen über die Grundzüge des nächsten Etatplans. Der sieht für das kommende Jahr ein Volumen von gut 385 Millionen Euro vor, bei einem prognostizierten Defizit von knapp 37 Millionen Euro. 2018 steigt das Gesamtvolumen auf 397 Millionen Euro. Das Defizit soll auf 26,5 Millionen Euro sinken. ″Wir halten Kurs″, sagte Leibe. Viel Spielraum bleibt dem Sozialdemokraten als oberstem Kämmerer aber nicht. Das Kernproblem: Seit Jahren stagnieren die Einnahmen der Stadt – vor allem bei der Gewerbesteuer (65 Millionen Euro). Weil Trier interessierten Investoren keine Flächen anbieten kann, siedeln die Unternehmen sich außerhalb der Stadt an. Die Anhebung der Gewerbesteuer kommt für Leibe aber nicht infrage. Dafür wird die Grundsteuer B (Immobilienbesitz) geringfügig erhöht. Mehreinnahmen hier: 1,2 Millionen Euro. Bei den freiwilligen Leistungen wird Trier auch in den kommenden beiden Jahren die Vorgabe der ADD nicht einhalten können. Die Liquiditätskredite zur Deckung der laufenden Kosten steigen bis 2018 voraussichtlich auf 582 Millionen Euro. Über die angespannte finanzielle Situation der Stadt hatte der reporter bereits in der Analyse ″Woher nehmen, wenn nicht stehlen?″ am 18. September berichtet.

Ungefähr drei Fußballplätze, mehr nicht: So gering ist die Fläche, die der Stadt für Gewerbeansiedlungen noch zur Verfügung steht. Drei Hektar, das ist alles. Die liegen bei Irsch und sind bald aufgebraucht. 13 Hektar in Privatbesitz kommen noch hinzu. ″Aber an die ist schwer heranzukommen″, sagte Leibe. So stagniert die Gewerbesteuer seit Jahren bei einem konstanten Wert von etwa 65 Millionen Euro. Triers Oberbürgermeister legte am Vormittag die Vergleichszahlen aus Koblenz vor. Am Deutschen Eck nimmt der Kämmerer 120 Millionen pro Jahr an Gewerbesteuern ein. ″Hätte ich 40 Millionen Euro mehr, hätte ich kein Defizit mehr″, so Leibe, der mit einem neidischen Blick die Mosel hinabschaut. Dort wurden einem Investor erst jüngst wieder 15 Hektar verkauft – fünf Mal so viel, wie Trier insgesamt zur Verfügung hat.

Im neuen Flächennutzungsplan (FNP) sind für die nächsten 20 Jahre gerade einmal 37 Hektar ausgewiesen. Und in denen ist das gesamte Areal der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne in Euren bereits eingerechnet. Mehr ist politisch nicht zu machen. Denn das schwarz-grüne Mehrheitsbündnis aus CDU und Grünen blockiert, meist mit Unterstützung der Linksfraktion, im Rat die deutliche Erhöhung der Gewerbeflächen. So wurde das Areal am Kockelsberg bereits aus dem FNP gestrichen. In einem potenziellen Gewerbegebiet in Herresthal aber sehen die Grünen den indirekten Startschuss für den von ihnen bekämpften Moselaufstieg (Westumfahrung).

″Haushalt ist rechtswidrig-rechtswidrig″

Jetzt schon kämpfen Leibe und Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) wie die Löwen darum, den aktuellen Entwurf des FNP überhaupt durch die Gremien und den Stadtrat zu bringen. Immer noch ist der Widerstand vor allem aus dem schwarz-grünen Lager groß. Als Kämmerer und Wirtschaftsdezernent hätte der Stadtchef liebend gerne mehr Gewerbeflächen, die er möglichen Investoren anbieten könnte. Aber: ″Dafür habe ich im Stadtrat keine Mehrheit.″ Leibe ließ den Satz am Vormittag in der Luft stehen. Eine politische Bewertung gab er nicht ab.

Das Strukturpapier zum Doppelhaushalt

So hangelt Trier sich weiter von einer finanziellen Verlegenheit zur nächsten. ″Wir leben von den Krediten und finanzieren uns über die Banken″, sagte Elmar Kandels, Chef der Abteilung Zentrale Dienste/Finanzen, und bestätigte damit die reporter-Analyse von Mitte September. Das geht deshalb gut, weil die Phase der Niedrigzinsen nach Einschätzung von Bankern auch in den nächsten Jahren anhalten wird. Dass das Eigenkapital der Stadt inzwischen aufgebraucht ist, könnte aber doch zum Problem werden. Denn die Stadt besitzt keinen Gegenwert mehr für die aufgenommenen Kredite. ″Der Haushalt war schon rechtswidrig″, so Leibe, ″ohne Eigenkapital ist er jetzt sogar rechtswidrig-rechtswirdig.″

An der Sparschraube könnte gedreht werden, was für Leibe aber weder sinnvoll noch strategisch ist. ″Natürlich könnten wir die Hälfte der Mitarbeiter vor die Türe setzen, dann hätten wir 40 Millionen Euro eingespart″, sagte der Stadtchef. ″Aber die Bürger erwarten von uns Dienstleistungen, und dafür brauchen wir Personal.″ Zusammen mit dem Kollegen Ludwig ließ Leibe eine Aufstellung der Investitionen und Unterhaltungskosten im Hoch- und Tiefbau anfertigen. Um alle dringend notwendigen Maßnahmen angehen zu können, müsste die Stadt alleine in diesen beiden Sparten 2017 über 80 Millionen und 2018 knapp 90 Millionen Euro investieren. ″Um das aber umzusetzen, braucht der Kollege Ludwig mehr und nicht weniger Personal″, so Leibe. Real werden aber – wie seit 2009 – weiter nur rund 30 Millionen in beiden Sparten investiert.

ADD-Vorgabe nicht einzuhalten

Im Ergebnis muss die Stadt weiter mit dem Investitionsstau leben. Davon betroffen sind vor allem öffentliche Gebäude wie Schulen, aber auch Straßen. ″Ich kann den Bürgern nur immer wieder sagen, wenn sie mich ansprechen, ja, die Maßnahme steht im Haushalt, aber ob sie auch umgesetzt werden kann, ist wieder eine andere Frage″, betonte Leibe. Der Stadtchef weiß um die Kritik, und sie lässt ihn nicht kalt. ″Die Menschen haben ein Anrecht darauf″, betonte er, ″dass sie beim Bürgeramt oder auch bei der Kfz-Stelle von der Stadt als Dienstleister bedient werden.″ Leibes Paradebeispiel: Das Bürgeramt wurde personell ursprünglich für 95.000 Einwohner konzipiert. Mittlerweile steuert Trier auf die 114.000-Einwohner-Marke zu. ″Und jetzt sollen wir noch Personal einsparen?″, fragte Leibe rhetorisch.

Weil große Würfe, etwa bei der Gewerbesteuer, kaum möglich sind, soll nun zumindest etwas an den kleinen Rädchen gedreht werden. Die Grundsteuer B für Immobilienbesitz steigt leicht, für ein Ein-Familien-Haus um rund 27 Euro pro Jahr, für eine Drei-Zimmer-Wohnung um 9,20 Euro. Das bringt der Stadt Mehreinnahmen von 1,2 Millionen Euro. Die Hundesteuer dürfte steigen, ebenso die Eintrittspreise für das Museum und das Theater. Auch an eine Gebührenerhöhung etwa für Bauanträge ist gedacht. ″Wir liegen bei den Gebühren aber immer noch unter dem Durchschnitt in Rheinland-Pfalz″, betonte der Stadtchef. Im aktuellen Haushaltsentwurf sind die fiktiven Mehreinnahmen aber noch nicht abgebildet, weil der Stadtrat erst Leibes Vorschlägen zustimmen muss. ″Deswegen ist der Plan seriös und auch transparent″, sagte der Sozialdemokrat.

Bei einem Problem werden Leibe aber auch alle Zaubertricks nicht aus der Verlegenheit helfen. Im freiwilligen Leistungsbereich wird die Stadt auch in den nächsten beiden Jahren die von der ADD vorgegebenen Ausgaben von maximal 31,9 Millionen Euro überschreiten und somit gegen die Auflagen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) verstoßen. ″Das Problem haben wir aber nicht alleine″, so Leibe, ″davon sind alle Kommunen betroffen.″ Bis Ende Oktober will der Sozialdemokrat ″in intensiven Gesprächen″ mit der ADD eine Lösung finden. ″Und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden.″ 2012 war Trier dem KEF beigetreten. Das war vor allem von Grünen und Linken kritisiert worden. Diese Kritik lässt Leibe nicht gelten. ″Ohne den KEF hätten wird heute 65 Millionen Euro Schulden mehr.″ (et)

Extra

Der Schuldenstand der Stadt wird prognostiziert bis 2018 auf knapp 900 Millionen Euro steigen. Die Investitionskredite betragen knapp 358 Millionen Euro, die Liquiditätskredite zur Deckung der laufenden Kosten knapp 533 Millionen Euro. Die Reduzierung des Fehlbetrages auf rund 27 Millionen Euro in 2018 (2016: 46,3 Millionen Euro) ist wesentlich auf die steigenden Schlüsselzuweisungen des Landes und die Mehreinnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Bei den Beihilfen für die soziale Sicherung kann Trier 2018 rund zwölf Millionen mehr als noch 2016 verbuchen.

Die Kosten für Großprojekte in den kommenden Jahren, die allerdings noch nicht im Haushaltsentwurf veranschlagt sind, beziffert das Rathaus wie folgt: Theater 40 Millionen Euro, Feuerwache 40 Millionen Euro, Tufa-Umbau 5,2 Millionen Euro, Europahalle 10 Millionen Euro, Stadtarchiv 5,2 Millionen Euro, Weißhaus 2,9 Millionen Euro. Hinzu kommen Investitionen in den Straßen- und Brückenbau von 120 Millionen Euro, für Wohnungsbau und Sanierung 28,4 Millionen Euro, für die ″Soziale Stadt″ (Trier-West, Ehrang, Trier-Nord) 31 Millionen Euro, für den Stadtumbau Trier-West 31,4 Millionen Euro.

Die Investitionen in die Entwicklungsbereiche Brubach, Zentenbüsch und Langenberg (Wohnungsbau nach dem FNP) werden mit 242,9 Millionen Euro angegeben. Für Kindertagesstätten müssen 27,3 Millionen Euro, für Maßnahmen nach dem Schulentwicklungskonzept 23,4 Millionen Euro aufgewendet werden. (et)