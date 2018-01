Damit der Minijob keine Sackgasse wird

TRIER. In der Region Trier arbeiten mehr als 56.000 Menschen in geringfügiger Beschäftigung, über 60 Prozent davon sind Frauen. Minijobs haben jedoch gegenüber sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen zahlreiche Nachteile.

Die Minijobbenden verdienen maximal 450 Euro im Monat, sind häufig nicht eigenständig krankenversichert und haben weder Anspruch auf Arbeitslosengeld noch können sie eine zum Leben ausreichende Rente erwarten. Zur dann oft fehlenden Absicherung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter kommt hinzu, dass viele Minijobbende aus Unkenntnis Nachteile in ihrem Arbeitsverhältnis in Kauf nehmen: Häufig wissen Arbeitgeber und Beschäftigte nicht, dass Minijobbende den gleichen Anspruch haben auf z. B. den Mindestlohn, bezahlten Urlaub oder geregelte Arbeitszeiten wie andere Beschäftigte auch.

Die gegenwärtige Wirtschaftslage mit hoher Beschäftigung und niedriger Arbeitslosigkeit bietet dabei ideale Voraussetzungen für Beschäftigte und Betriebe, um diese Arbeitsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen umzuwandeln. Das bringt Vorteile für beide Seiten.

Daher informiert die Agentur für Arbeit Trier umfassend über dieses Thema. Zwischen dem 22. und 26. Januar wird im Foyer der Arbeitsagentur in Trier (Dasbachstraße 9) die Wanderausstellung “Minijob – da geht noch mehr!“ gezeigt. Sie ist im Rahmen der Öffnungszeiten frei zugänglich. Interessierte können sich bei Ihrem Besuch auch von den Wiedereinstiegsberaterinnen und der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt informieren lassen. Zusätzlich finden am Donnerstag, 25. Januar, zwei offene Vorträge statt. Der erste beginnt um 9 Uhr, der zweite um 15 Uhr. Veranstaltungsort ist jeweils der Sitzungssaal der Arbeitsagentur. Auch diese Angebote sind kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich.

Für Fragen rund um die Veranstaltungen steht Hanna Theresa Kunze, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, unter 0651 205 5301 oder trier.bca@arbeitsagentur.de zur Verfügung. (tr)



