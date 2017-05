‟Dann fliegt uns Europa um die Ohren‟

TRIER. Zur alljährlichen Mai-Kundgebung hatte der DGB in diesem Jahr auf den Kornmarkt eingeladen. Bundesweit stand diese Kundgebung unter dem Motto “Wir sind viele. Wir sind eins.” In Trier tat man sich mit dem ersten Teil der Aussage allerdings schwer.

Von Rolf Lorig

11:05 Uhr. Seit etwa fünf Minute sollte James Marsh, der Trierer DGB-Regionsgeschäftsführer, auf der Bühne stehen. Stattdessen musiziert dort Andreas Sittmann mit seiner Formation ‟Gold Rush‟. Von Zeit zu Zeit blickt Sittmann zum Veranstalter, aber von dort kommt ein klares Zeichen: ‟Spielt weiter.” Kein Wunder. Denn die kleine versprengte Gruppe vor der Bühne hat vom Wachstum her noch viel Potenzial nach oben. Die üblichen Verdächtigen sind gekommen: DGB-Leute mit leuchtend orangen Warnwesten, ver:di-Mitglieder in Weihnachtsmannkostümen, Oberbürgermeister Wolfram Leibe, SPD-Generalsekretärin Katarina Barley, dazu einige Kommunalpolitiker. ‟In den letzten vier Jahren hatten wir wahnsinnig Pech mit dem Wetter‟ sucht Christian Z. Schmitz, Erster Bevollmächtigter der Trierer IG Metall, nach einem Grund für die magere Resonanz. OB Wolfram Leibe entdeckt den Vorteil des Brunnenhofs: ‟Das ist räumlich kompakter.” Katarina Barley blickt der Wahrheit offen ins Gesicht: ‟Es wird immer schwerer die Menschen zu mobilisieren. Das ist auch bei den Ostermärschen so.”

An Themen mangelt es nicht

Und dann kommen die Trierer doch noch. Nicht gerade in Strömen, aber der Platz vor der Bühne füllt sich merklich. Das Spiel auf Zeit hat sich gelohnt. Und selbst der Wettergott ist dem DGB treu geblieben, hat die Schleusen des Himmels dicht gehalten.

Kurz vor 11:30 Uhr eröffnet James Marsh die Kundgebung. An Themenvielfalt mangelt es seiner Rede nicht. Es ist seine erste Mai-Kundgebung, die er als Nachfolger von Christian Z. Schmitz als Regionsgeschäftsführer eröffnet. Und er hat einen überzeugenden Auftritt. Inhalt und Rhetorik harmonieren perfekt, die Menschen auf dem Platz hören ihm von Anfang bis Ende konzentriert zu. Möglicherweise hängt das aber auch an den Themen, die allen unter den Nägeln brennen. Es geht um eine soziale, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft und um mehr soziale Gerechtigkeit, um die Stärkung der Rechte der Arbeitnehmer. Und für eine klare Positionierung gegenüber rechtem Gedankengut.

Im Grunde sind die von ihm artikulierten Forderungen nicht neu, doch Art und Inhalt der Präsentation überzeugen. Marsh erinnert an den Halberstädter Kongress vor 125 Jahren, als die Struktur der deutschen Gewerkschaftsbewegung begründet wurde. Schon damals habe sich gezeigt, dass Viele Erfolg haben, wenn die Interessen zu einer Einheit gebündelt werden. Deshalb fordere der DGB unverändert eine höhere Tarifbindung und einen Ausbau der Mitbestimmung für gute Arbeit, neue Perspektiven für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt, eine Stärkung der gesetzlichen Rente für einen Lebensabend in Würde, eine gerechte Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, Investitionen für einen handlungsfähigen Staat und einen guten öffentlichen Dienst, ein Steuerkonzept, das Arbeitnehmer entlastet und Vermögende belastet, für den Bereich Bildung eine Reformkommission und eine gerechte Bezahlung sowie eine Garantie für den beruflichen Wiedereinstieg der Frauen.

Für ein starkes und vereintes Europa

Dieser Forderungsliste stimmt Oberbürgermeister Leibe in seinem Grußwort zu, dankt den Gewerkschaftern aber auch explizit für ihren Einsatz bei der Trierer Elektrofirma Kirsch, wenn man auch deren Schließung nicht habe verhindern können. Erfreut zeigt sich der OB auch über das grenzüberschreitende Miteinander der Gewerkschaften. Nur im gemeinsamen Miteinander sei es möglich, für ein starkes und vereintes Europa wirkungsvoll einzutreten. Neben der Verteidigung der offenen Grenzen gehöre dazu auch die Wahrung der europäischen Arbeitnehmerinteressen.

Europäisch ebenfalls der Blick von Nico Clement, der an diesem Vormittag die luxemburgische Gewerkschaft OGBL repräsentiert. Er erteilt dem Steuerdumping und dem Sozialabbau eine klare Absage. Dies habe dazu geführt, dass viele Menschen arm geworden seien und sich von Europa abgewandt hätten. Eine solche Politik führe lediglich zu einer fortschreitenden Verarmung, die am Ende einen weiteren Sozialabbau nach sich ziehe. Wie schon James Marsh spricht sich auch Clement gegen Rechtsradikalismus aus. Am Beispiel des Wahlkampfs in Frankreich verweist der Redner auf das Vorgehen des Front National. Jeder, der seinen Anspruch auf Vorherrschaft verteidige, präsentiere einen äußerst gefährlichen Mix. Es sei höchste Zeit, dass man sich mit den Ursachen befasse und mit den Ergebnissen auseinandersetze. ‟Wenn wir das nicht bald tun, fliegt uns Europa um die Ohren.” Und weiter: ‟Europa braucht eine soziale Perspektive, nicht Steuerdumping und Sozialabbau.” Es gebe keine Alternative zu Europa, ‟aber so kann es nicht weitergehen!”

Clement forderte in diesem Zusammenhang eine europaweite Stärkung der Kaufkraft. Mit Blick auf sein Land stellte der Redner zwar fest, dass Luxemburg zwar den höchsten Mindestlohn habe. Doch nutze das wenig, wenn zu hohe Lebenshaltungskosten und Immobilienpreise Tausende Luxemburger selbst zu Grenzgängern machen würden.



Drucken