“Das braucht Trier nicht”

TRIER. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Dezernent Andreas Ludwig (CDU) haben sich am Montag gegen die Einführung der Pkw-Maut in Grenzregionen ausgesprochen. “Diese Pläne gefährden unsere Zusammenarbeit mit Luxemburg und unsere wirtschaftliche Stabilität”, sagte Leibe. Der Stadtchef plädierte für eine Freizone von 50 Kilometern in Grenznähe. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Maut nach der Bundestagswahl 2017 einführen. Ein Kompromiss mit der EU-Kommission macht das möglich.

“Grenzregionen wie Trier müssen außen vor bleiben”, sagte Ludwig. Leibe sieht in den Dobrindt-Plänen “ein Risiko für die hiesige Wirtschaft”. Der OB betonte: “Nach Metz kann man trotz der Maut auf den französischen Autobahnen kostenlos fahren, das muss auch nach Trier möglich sein.” Leibe begrüßte es, “dass jetzt wenigstens die Bundesstraßen ausgenommen sind”. Das aber reiche für Trier nicht aus. “Wir sollten von anderen lernen und deren System adaptieren. Trier muss für unsere Freunde aus den Nachbarländern auch über die Autobahnen kostenfrei erreichbar bleiben”, so der OB. (tr)