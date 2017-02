Das Bundeskartellamt und die Trierer Journaille

TRIER. Wie arbeitet das Bundeskartellamt? Welche Fälle beschäftigen diese Behörde? Diesen und weiteren Fragen stellte sich Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, in Trier. Eingeladen hatte der Bezirk Trier im Deutschen Journalisten-Verband (DJV), der Gewerkschaft für Journalistinnen und Journalisten.

Von Rolf Lorig

Seit 2009 leitet Mundt die Geschicke des Bundeskartellamtes, der Behörde selbst gehört er seit der Jahrtausendwende an. Seit 2013 hat der den Vorsitz der Leitungsgruppe des International Competition Network (ICN) inne, eine Art Weltkartellbehörde. Wobei der gelernte Jurist sofort darauf hinweist, dass diese Organisation nicht mit den juristischen Kompetenzen ausgestattet ist, die eine Weltkartellbehörde zur Wahrung ihrer Interessen benötigen würde. Dennoch sei das ICN ‟das Beste, was wir haben”.

Konrad Adenauer und der BDI waren dagegen

Mit etwa 350 Mitarbeitern ist die deutsche Behörde mit Sitz in Bonn schlank aufgestellt. Gegründet wurde sie 1958 auf Initiative von Ludwig Erhard und gegen den Willen von Konrad Adenauer und den Widerstand des BDI, berichtete der Präsident. Angebunden ist sie an das Bundeswirtschaftsministerium, was vor allem haushalterische Gründe hat. Mundt legt Wert auf die Feststellung, dass seine Behörde unabhängig und eigenständig, nicht an Weisungen aus dem Ministerium gebunden ist. Das aber wollten die Trierer Journalisten so nicht stehen lassen. Wo denn die Unabhängigkeit bleibe, wenn eine Fusion bis bei Kaiser’s Tengelmann, Rewe und Edeka zwar durch das Bundeskartellamt zunächst untersagt, dann aber per Ministererlaubnis doch möglich gemacht werde?

Für Andreas Mundt stellt das aber kein Problem dar. Aufgabe seiner Behörde sei es, den Schutz des Wettbewerbs in Deutschland sicher zu stellen. Wenn es denn übergeordnete politische Interessen gebe, dann müssten diese auch durch die Politik gewahrt werden. Hinzu komme, dass ein Eingreifen der Politik nur noch selten erfolge. Als die Ministererlaubnis 1973 eingeführt wurde, habe die Politik anfänglich öfter auf dieses Instrument zurückgegriffen, was heute nur noch sehr selten geschehe. Er selbst sei durchaus ein Anhänger der Ministererlaubnis, ‟so sie denn weise und selten ist”.

In nahezu allen Fällen greife man auf die europäische Rechtssprechung zu, antwortete Mund auf eine diesbezügliche Frage, da die meisten Unternehmen international agieren. Nur noch selten stehe das deutsche Recht im Mittelpunkt. Bei Abkommen wie TTIP oder CETA schaue man besonders genau hin, denn dahinter stünde oft der Versuch, den Wettbewerb auszuschalten. Eine besondere Herausforderung sieht Andreas Mundt in der Digitalisierung, die eine industrieelle Revolution darstelle: ‟Keine Branche ist nicht davon betroffen, dieser Prozess pflügt ganze Branchen um.” Der Präsident setzt alles daran, dass das Kartellamt hier mithalten kann. ‟Die Märkte verändern sich mit einer unglaublichen Schnelligkeit. Deswegen müssen wir sie immer wieder neu definieren und bewerten, um uns so den Veränderungen anpassen zu können.”

Eigens dazu hat man in Bonn einen ‟Think Tank‟ ins Leben gerufen, der diesen Themenbereich im Auge habe. In dem Zusammenhang zeigte sich der Präsident erleichtert darüber, dass man keine Nachwuchssorgen habe. Der spannende Aufgabenbereich erfordere eine hohe Vor- und Ausbildung, die auch leistungsgerecht honoriert werde, weshalb es keinen Mangel an Bewerbungen von so genannten ‟High Potentials‟ gebe.

Befragt danach, weshalb die Kartellverfolgung so erfolgreich sei, führte Mundt vor allem die Kronzeugenregelung ins Feld: ‟Der erste, der hier bereit ist zu reden, bekommt einen kompletten Straferlass, der zweite immerhin noch 50 Prozent.” Da es immer um sehr hohe Beträge gehe, sei das allemal ein echter Anreiz. Denn im Kartellbereich gehe es nicht darum, den Täter zu fassen, sondern die Tat zu entdecken, was hier sehr viel schwieriger sei.

Ob ihm ein Fall bekannt sei, bei dem ein Unternehmen wegen der verhängten Strafe insolvent geworden sei, lautete eine weitere Frage. Mundt verneinte, das habe es noch nie gegeben, und das könne auch nicht die Absicht der Behörde sein.

In 2016 gab es 59 Fälle

Und wie viele Untersuchungen gab es im vergangenen Jahr? Da muss der Präsident nicht lange überlegen. Das seien 59 Fälle gewesen, von denen elf oder zwölf aber noch nicht abgeschlossen seien. Hier unterstrich Mundt, dass man einen Fall nicht zwingend mit einem Unternehmen gleichsetzen könne, da seien in der Regel durchaus mehrere verwickelt. Von der Dauer her brauche eine Fallbehandlung oft weniger als zwei Jahre. Entscheidend sei das Maß an Kooperation der Unternehmen. Hier konnte der Präsident der Industrie ein gutes Zeugnis ausstellen: ‟Die meisten Unternehmen arbeiten dann eng mit uns zusammen, so dass das Gros der Untersuchungen einvernehmlich beendet werden kann.” Was sich für die Unternehmen allerdings auch in barer Münze auszahlt: Je intensiver die Zusammenarbeit, umso eher gibt es am Ende einen Bonus, der mit einem Abschlag in Höhe von zehn Prozent bei der Geldbuße honoriert wird.

Und ja, seine Behörde arbeite sehr eng mit den Kartellbehörden in den europäischen Nachbarländern zusammen, bestätigte der Präsident eine entsprechend lautende Frage. Die Behörden seien untereinander sehr gut vernetzt und würden sich in der Amtssprache Englisch verständigen. Entschieden werde in diesen Gesprächen dann auch, welche nationale Behörde die Federführung bei der Fallbehandlung bekomme.

Nicht immer gelinge es die Arbeit des Bundeskartellamtes transparent nach außen zu vermitteln, räumt Präsident Mundt gegen Ende des Gespräches ein. So sei seine Behörde schon mal als ‟Totengräber des Fachhandels‟ bezeichnet worden, weil man sich für die Öffnung des Marktes im Bereich des Internets und damit für eine Ausweitung des Wettbewerbs stark gemacht habe. Dieser Vorwurf sei ebenso absurd wie abwegig. Damals sei schlicht verkannt worden, dass die Hersteller das Internetgeschäft über eigene Shops ohnehin betrieben hätten. ‟Ohne unsere Unterstützung wäre der Fachhandel da völlig außen vor gewesen.”



Drucken