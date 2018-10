Das Ende naht, der Bagger ist am Werk

TRIER. Die Tage der Mäushecker-Sporthalle im Stadtteil Pfalzel sind gezählt. Aktuell arbeitet das Unternehmen MTB aus Mehren am Abriss der Halle. Bei einem Pressetermin vor Ort informierten Baudezernent Andreas Ludwig und MTB-Geschäftsführer Dirk Umbach über die Geschehnisse in den kommenden Wochen.

Dort, wo einst die TVG – das waren die der Vorläufer der heutigen Gladiators – unter ihrem Trainer Wolfgang Esser ihre größten Erfolge feierte, hat schon seit Monaten kein sportliches Ereignis mehr stattgefunden. Die Halle, “in den 70er Jahren noch für die Ewigkeit gebaut” (O-Ton Andreas Ludwig), war in die Jahre gekommen, musste dringend saniert werden. “Mir hat sie manch schlaflose Nacht beschert, in der ich mich gefragt habe, wie gehe ich am besten mit der Halle um”, erinnert Ludwig sich während des Ortstermins. Anfängliche Pläne für eine Sanierung wurden aber verworfen, als sich herausstellte, dass die Kosten dafür in etwa gleichbedeutend mit einem Neubau kommen würden.

Bagger mit Fernsteuerung

Jetzt also wird sie abgerissen. Mit modernster Technik. “Star” der Arbeiten ist ein kleiner ferngesteuerter Bagger mit einer Schulterbreite von etwa 80 Zentimetern. Und einem Gewicht von 900 Kilogramm. “Der sieht nicht nur wie ein richtiger Bagger aus, der kostet mit 160.000 Euro auch so viel”, schmunzelt MTB-Geschäftsführer Dirk Umbach. Der erste Vorteil des kleinen Arbeitsgerätes liegt auf der Hand: es kann ohne Probleme in normaler Raumhöhe arbeiten. Doch Vorteile gibt es noch weitere: “Es spart bis zu fünf Arbeitskräfte ein”, verrät Umbach, der dann aber sofort deutlich macht, dass man für derart staubige und Arbeiten kaum noch Fachkräfte findet: “Zu ungesund.” Der Führer des Mini-Baggers muss sich dem Staub nicht aussetzen, kann außerhalb der Abbrucharbeiten bleiben. Ein Kamerasystem am Bagger gibt ihm alle für die Bedienung relevanten Informationen. So kann er auch ganz gezielt erst Metalle oder andere Wertstoffe, die der Weiterverarbeitung zugeführt werden können, am Bau entfernen und sich dann erst ganz zum Schluss den eigentlichen Abbrucharbeiten zuwenden.

Der Zeitplan ist durchaus ehrgeizig, schließlich soll noch vor Weihnachten − in der 50. KW − der Spatenstich für den Neubau erfolgen. Der Beginn des Rohbaus der neuen Halle – ob sie wie ihre Vorgängerin lediglich ‘Sporthalle am Mäusheckerzentrum’ heißen oder einen eigenen Namen tragen wird, war noch nicht zu erfahren − ist für Februar des kommenden Jahres vorgesehen. “Das Richtfest wollen wir dann im Juli 2019 feiern – so das Wetter mitspielt”, hofft der Baudezernent. Und gibt die weitere Planung preis: “Gebäude dicht – im November. Die Inbetriebnahme kann dann im Juni 2020 über die Bühne gehen.”

Nur wenige Schadstoffe verbaut

Doch bis die Planungen für die Inbetriebnahme der über zehn Millionen Euro teure Halle anlaufen können, muss erst einmal das alte Gebäude weichen. MTB-Geschäftsführer Dirk Umbach ist schon mal froh, dass beim Bau der alten Halle kaum problematische Schadstoffe zum Einsatz kamen: “Steinwolle mit künstlichen Mineralfasern, nur wenig Asbest im Fensterbereich und bei Dichtungen sowie etwas PCB-haltiger Kleber”, zählt er auf. Allerdings zählen seit neuestem auch die Styroportafeln hinter den Vorsatzschalen vor den Stahlbetonstützen zu den Werkstoffen, die gesondert entsorgt werden müssen. Und auch an den Staub- und Lärmschutz sei in Anbetracht des benachbarten Schulzentrums gedacht, versichert der Geschäftsführer. Alles in allem aber sieht er keinen Grund, der die geplante Zeitschiene gefährden könnte.

Wer allerdings glaubt, in den nächsten Tagen den Abriss der alten Halle beobachten zu können, der wird sich noch etwas gedulden müssen: “Bevor wir damit beginnen, werden erst einmal alle Installationen im Inneren der Halle entfernt und das Gebäude so auf das Rohbauniveau zurückgebracht. Erst dann beginnen wir mit den Außenarbeiten.” (-flo-)

Kenngrößen des Neubaus

• Baubeginn Dezember 2018

• Fertigstellung / Prognose 2.Quartal 2020

• Kostenprognose bis Fertigstellung 10.255.249 €

• Stand der Planung LPH 5/6

• Abmessung Halle 58 m x 52 m

• Bruttogrundflache 4059 m2

• Spielfeldgröße 1290 m2

• Nutzungsflache NUF 2534 m2

• Technikflache 274 m2

• Verkehrsflache 872 m2

• Bruttorauminhalt 26.920 m3

• Sitzplatze auf festen Tribunen 204 Pers.

• Sitzplatze auf mobilen Tribunen 336 Pers.

• maximale Personenanzahl 1150 Pers. (tr)



Drucken