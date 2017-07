Das “Goldene Ei 2017“ für Lydia Grandjean

TRIER. Für ihr positives Engagement haben Studierende der Evangelischen Studierendengemeinde Trier (ESG) Lydia Grandhean mit dem “Goldenen Ei 2017” ausgezeichnet. Das teilt das Studierendenwerk mit.

“Ich freue mich sehr über das goldene Ei und arbeite gerne in der Cafeteria im C-Gebäude. Ich habe einen tollen Job“, bedankte sich Lydia Grandjean im Rahmen einer Feierstunde für die Auszeichnung der ESG. Seit 23 Jahren arbeitet Lydia Grandjean im Studiwerk Trier im Bereich der Cafeterien und bis heute bereite ihr diese Arbeit viel Spaß im Café au C.

Nach einer Online-Abstimmung unter Studierenden wird dieser Preis jährlich von der ESG verliehen. “Mit dieser Auszeichnung wollen wir Menschen herausstellen, die sich besonders um das studentische Leben verdient gemacht haben“, erklärte Jörg Zisterer von der ESG die Preisverleihung. “Lydia Grandjean hat das goldene Ei für ihre preisverdächtige Freundlichkeit und ihr strahlendes Entgegenkommen verdient“, bestätigte Vorjahresgewinner Gerhard Schmitt in seiner Laudatio.

Zu den ersten Gratulanten zählte Susanne Link, sie erhielt 2009 das erste goldene Ei: “Dies ist auch eine tolle Anerkennung für unsere Arbeit mit Studierenden an der Uni.“ Zahlreiche Gratulationen gab es auch von Kolleginnen und Kollegen aus dem Studiwerk Trier. “Wir freuen uns ebenfalls über diese Auszeichnung für unsere Mitarbeiterin. Sie gehört zu einem großen Team mit weit über 100 Kolleginnen und Kollegen in der Campus – Gastronomie, die täglich für unsere Gäste einen guten Service bieten“, gratulierte Manfred Billen, der stellvertretende Geschäftsführer im Studiwerk Trier. Das goldene Ei wird zukünftig einen Ehrenplatz im Café au C haben, das aufgrund von Umbaumaßnahmen in den Toilettenanlagen im C-Gebäude erst ab dem 9. Oktober wieder geöffnet hat. In der Zwischenzeit ist Lydia Grandjean auch in der Cafeteria forU im Einsatz. (tr)



