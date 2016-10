Das Grauen geht weiter…

TRIER. Nein, die Schlagzeile hat ausnahmsweise wirklich nichts mit der Trierer Kommunalpolitik zu tun! Nach 29 erfolgreichen und ausverkauften Vorstellungen legt das Kleine Trierer Volkstheater noch einmal nach. Insgesamt 10.000 Besucher haben sich den Zweiakter ″Gruusel oan doa Muusel″ von Birgit und Helmut ″Helm″ Leiendecker schon angeschaut – Grund genug, das Jahr 2016 mit einer weiteren Serie von sechs Aufführungen abzurunden. Gestartet wird am kommenden Samstag, 15. Oktober, in Feyen am Römersprudel, Peter-Scholzen-Straße 88. Für die Vorstellung am 27. November verlosen der reporter und inside54.de in Kooperation mit Pfeiffer Catering zwei Supertickets mit freiem Eintritt, einem Essen à la carte und drei Getränken nach Wahl.

Trier erstarrt: Grauenerregende Gestalten treiben ihr schreckliches Unwesen. Zombie Käpt’n Aanaaf, Vampir Graf Billerschie und die elfen- und feenhafte Hexe Genoveva treiben die Menschlein an den Rand des Wahnsinns und darüber hinaus.

Schrotthändler mit ihren Familien sind hilflose Spielbälle der unappetitlich vermoderten Kräfte. Zwischen grober Lederjackengewalt und geheimnisvollen Zaubersprüchen hüpfen und torkeln sie erschöpft dem Ende entgegen.

Töchter mit nervenzerreißender Rap-Musik, Scheng-Fui-Gurus und radikale, Handtaschen schwingende Tanten sind dem Wahnsinn nah’. Doch dann kommt er: Naosferatu … und alle Unduuden erschaudern.

Die Termine von ″Gruusel oan doa Muusel″

♦ Samstag, 15. Oktober 2016, 20.30 Uhr

♦ Samstag, 29. Oktober 2016, 20.30 Uhr

♦ Samstag, 19. November 2016, 20.30 Uhr

♦ Sonntag, 27. November 2016, 15 Uhr

♦ Sonntag, 4. Dezember 2016, 15 Uhr

♦ Sonntag, 11. Dezember 2016, 15 Uhr

Eintrittskarten sind zum Preis von 17 Euro (einschließlich Vorverkaufsgebühr) erhältlich bei Lotto/Toto Weiler im Kaufhof, Simeonstraße 53, und Schreibwaren Vogtel, Rotbachstraße 28, in Trier.

Das Superticket

Pfeifer Catering verlost für die Aufführung des Theaterstücks am Sonntag, 27. November, zwei Supertickets. Das Superticket beinhaltet freien Eintritt, ein Essen à la carte und drei Getränke nach Wahl. In die Verlosung für die Supertickets gelangen alle Einsender, die eine Mail mit dem Stichwort ″Sauwer″ an die Adresse von INSIDE 54 (magazin@inside54.de) oder trier-reporter (info@trier-reporter.de) senden. Einsendeschluss ist Dienstag, 1. November 2016. Die Gewinner werden ebenfalls per Mail benachrichtigt.

Parallel zum ″Muusel-Gruusel″ laufen bereits die Vorbereitungen für das nächste Stück. Premiere soll im Herbst 2017 sein. Veranstaltungsort ist jeweils die Halle des Kleinen Volkstheaters Trier am Römersprudel (Peter-Scholzen-Straße 88).

Bitte beachten: Es gibt keine Parkplätze am Volkstheater! Deshalb gibt es einen Bustransfer. Parken am Sportplatz-Feyen, Clara-Viebig-Straße, dann mit Erzig-Reisen ab ins Tal und nach der Vorstellung wieder zurück. Die Busse stehen ab 19 Uhr am Sportplatz bereit. Sonntags ab 13.30 Uhr. Der letzte Bus fährt spätestens 90 Minuten nach Ende der Vorstellung.

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Kleinen Volkstheaters. (tr)