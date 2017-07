“Das Handwerk ist das Rückgrat der Region”

TRIER. Für 41 junge Schreinerinnen und Schreiner hat am Freitag mit der Lossprechung das Berufsleben begonnen. Gleichzeitig ehrte die Innung Trier-Saarburg fünf junge Frauen und Männer, die sich an dem Wettbewerb ‟Die gute Form‟ beteiligt hatten.

Wer der Auffassung ist, dass eine Lossprechung grundsätzlich eine bierernste Sache ist, wird bei der Schreinerinnung Trier-Saarburg eines Besseren belehrt. Steife Reden kennt man dort nicht, vielmehr ging es am Freitag bei der Feier vergnüglich unterhaltsam zu. Maßgeblichen Anteil daran hatte Obermeister Rainer Adams, der im Robert Schuman-Haus neben Oberbürgermeister Wolfram Leibe auch einige Politiker begrüßen konnte. Und genau die nahm er am Beispiel einiger der jungen Gesellen aufs Korn. Schließlich waren unter ihnen einige, die entweder ein Studium bereits absolviert oder zumindest große Teile davon hinter sich gebracht hatten. Als Beispiele benannte Adams einen Mediziner, der unmittelbar vor dem Abschluss stand, einen pensionierten Lehrer und auch einen Politologen, der mehrere Semester absolviert hatte. Alle hätten nun mit dem Schreinerberuf etwas rechtes gelernt, stellte der Obermeister schmunzelnd fest und konnte sich den Seitenhieb nicht verwehren, dass auch die anwesenden Politiker noch diese Möglichkeit hätten…

Nicht immer bietet das Studium den richtigen beruflichen Weg

Was die älteren Jung-Gesellen jeweils zum Umdenken bewogen hatte, blieb bei dieser Veranstaltung im Dunkel. Fakt aber ist, dass der Schreinerberuf einer Gesellschaft, die in einem Studium das alleinige Rezept zur Glückseligkeit sieht, damit bewiesen hat, wie falsch sie mit dieser Vorstellung liegt. Denn alle anwesenden ehemaligen Auszubildenden machten durchaus den Eindruck, in ihrem Traumberuf angekommen zu sein. Was aber auch die Prüfungsergebnisse dokumentierten: Fünf Prüflinge erhielten die Gesamtnote Sehr Gut, 15 die Gesamtnote Gut.

Einer, der sich besonders darüber freute, war Rudi Müller, Präsident der Handwerkskammer Trier. Vom Obermeister euphorisch als ‟unser Präsident‟ begrüßt – Müller ist selbst Schreinermeister – wandte sich der Kammerpräsident direkt an die jungen Frauen und Männer. Die Auftragslage sei gut, das Handwerk brauche viele gute Facharbeiter und freue sich von daher über die Verstärkung. Doch mit einem Irrglaube wollte er sofort aufräumen: ‟Ihr Lohn wird Ihnen zwar von Ihrem Arbeitgeber gezahlt. Doch das Geld kommt nicht von ihm, es kommt von den Kunden. Die müssen Sie mit Respekt und Aufmerksamkeit behandeln. Tun Sie das nicht, geht der Kunde zur Konkurrenz.”

Glückwünsche kamen auch vom neuen Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller, der in dieser Funktion unlängst dem langjährigen Kreishandwerksmeister Herbert Tschickard gefolgt war. Geselle zu sei, das bedeute ein ständiges Lernen und Fortbilden. ‟Wir leben in modernen Zeiten. Nur wer permanent am Ball bleibt, wird nicht untergehen.” Und auch Oberbürgermeister Leibe hatte ein kurzes Grußwort an die Gesellen mitgebracht. Sie hätten unter Beweis gestellt, dass sie durchhalten könnten. Genau das sei es, was den Menschen im Leben auszeichne. Das Handwerk sei das Rückgrat der Region: ‟Das hat uns sicher durch so manche Krise getragen.” Als Wirtschaftsdezernent sei er stolz auf die dem Handwerk verbundenen Betriebe und freue sich auf die kommende weitere Zusammenarbeit.

Und damit war die Feier bei ihrem ersten Programm-Höhepunkt, der Ehrung der Prüfungsbesten, angekommen. Der beste Schreinergeselle heißt in diesem Jahr Dario Henn, Platz zwei ging an Christina Neises und Platz drei an Alexander Hoffmann.

Die gute Form

Ein weiterer Höhepunkt ist in jedem Jahr der Wettbewerb ‟Die gute Form‟. Bei diesem Wettbewerb geht es laut Karl-Heinz Thesen, dem stellvertretenden Obermeister, ‟um mehr als nur um das reine Äußere‟. Wer teilnehmen möchte, muss schon zu Beginn bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Das Gesellenstück muss zumindest die Note Gut haben und der Betrieb sollte Mitglied der Innung sein. Wer den Preis erhält, darüber befindet alljährlich eine Jury, an deren Spitze Professorin Brigitte Steffen von der Fachhochschule Reutlingen steht. Die weiteren Jury-Mitglieder sind Architekten, Schreiner und Kaufleute. Neben den drei ersten Plätzen werden auch zwei Sonderpreise vergeben.

Sieger wurde in diesem Jahr Max Willems von der Schreinerei Adams nit einem Wohnmöbel, das Brigitte Steffen direkt schwärmen ließ: ‟Selten habe ich ein Möbelstück gesehen, das so durchdacht ist und das so viel Gedankengut beinhaltet.” Es handele sich dabei um eine meisterliche Leistung, der nicht jedes Meisterstück gerecht werde.

Leon Wanninger von der Schreinerei Otmar Kirsten gewann mit seinem Solitärschrank den zweiten Platz und Christina Neises (Möbeltischlerei Norbert Brakonier) mit ihrem Tisch mit Intarsien-Einlagen den dritten Preis. Den Franz-Josef Michels-Sonderpreis erhielt Maurice Bach für seinen Tisch, der Peter Leyendecker-Preis ging an Igor Olegevic Bukovski.

Und dann war es endlich so weit: Gemeinsam mit Obermeister Adams überreichte der Trierer Oberbürgermeister den Frauen und Männern die hart erarbeiteten Gesellenbriefe. (rl)



