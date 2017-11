TRIER. Unter einer großen Anteilnahme der Trierer Bevölkerung wurde auch in diesem Jahr wieder der Opfer der Pogromnacht vor 79 Jahren gedacht. Nach einer Kranzniederlegung an der Stele am Zuckerberg, die an die alte Synagoge erinnert, fand die eigentliche Gedenkstunde in der vor 60 Jahren neu errichteten Synagoge in der Kaiserstraße statt.

Jeanne Bakal, die Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde, freute sich in der Synagoge über die große Zahl derer, die an diesem Abend durch ihre Anwesenheit Anteil genommen hatten. Für sie ist das ein ermutigendes Zeichen, dass die Jüdische Kultusgemeinde in Trier wieder Wurzeln geschlagen hat. Bereits bei den Feierlichkeiten anlässlich des 60. Gemeindegeburtstages – dieses Datum bezieht sich auf die Einweihung der neuen Synagoge vor 60 Jahren, tatsächlich ist die Gemeinde viel älter – habe sie ein ‟erfreulich großes Interesse am jüdischen Leben‟ seitens der Trierer Bevölkerung erfahren. Und immer wieder sei sie gefragt worden, ob es denn möglich sei, die Synagoge auch mal von innen sehen zu können. Die Antwort, die sie bei dieser Gelegenheit gegeben habe, sei die gleiche wie heute: ‟Traut euch, denn das ist ein Gebetshaus für alle Völker.”

Toleranz und Offenheit

Der interreligiöse Dialog sei sehr wichtig für ihre Gemeinde, betonte die Vorsitzende, da es hier ein großes Interesse an anderen Glaubensrichtungen und Kulturen gebe. Nur durch Toleranz und Offenheit könne es ein friedvolles Miteinander geben. Ganz besonders freute sich Jeanne Bakal über das Interesse bei Kindern und Jugendlichen: ‟Wir müssen den Kindern unserer Geschichte mit auf den Weg geben, damit sich die Schrecken der Vergangenheit niemals wiederholen.”

“Verbrechen und betretenes Schweigen”

Diese Schrecken und Gräueltaten bestimmten auch den Inhalt der Ansprache von Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Für ihn war das, was vor 79 Jahren überall in Deutschland geschah, ‟ein Verbrechen‟, das von ‟betretenem Schweigen‟ begleitet wurde. In seiner Ansprache räumte er ein, dass damals sicherlich nicht alle mit dem Geschehen einverstanden waren, doch das Gros der Bevölkerung habe geschwiegen: ‟Es gab nicht viele Helden in dieser Zeit.”

Dem Aufruf von Jeanne Bakal zu Toleranz und Offenheit pflichtete das Stadtoberhaupt bei. Jeder müsse seine Religion leben können, nur so lasse sich der Frieden bewahren. Beispielgebend seien die Juden, die vor 60 Jahren wieder zurück nach Trier kamen, um hier das jüdische Leben erneut aufzubauen. ‟Diese Menschen haben viel Mut und Gottvertrauen besessen.”

Zeichen setzen

Dass an diesem Abend so viele Mitglieder des Stadtrates, aber auch des Stadtvorstands zu der Gedenkstunde gekommen waren, war für Leibe eine ermutigende Geste: ‟Es ist wichtig, in der heutigen Zeit ein Zeichen zu setzen.” Auch wenn es mit fortschreitender Zeit immer weniger Zeitzeugen gebe, die noch von den damaligen Untaten berichten können, so sei er doch zuversichtlich, dass die ständigen Friedensappelle ihre Wirkung nicht verfehlen würden. Man müsse sich nur immer klar darüber sein, dass die Gewalt damals nicht plötzlich vom Himmel gefallen sondern sich über Jahre kontinuierlich aufgebaut habe. Um dem entgegenzuwirken gebe es nur eine Möglichkeit: ‟Es ist wichtig, dass man miteinander spricht, dass man sich austauscht und von einander lernt.”

Beendet wurde die Gedenkstunde mit dem Kaddisch-Gebet, das Rabbiner Gérald Rosenfeld vortrug. Für die musikalische Gestaltung sorgten Irina Ladigenskaja am Klavier und der Chor der Jüdischen Kultusgemeinde. (rl)



