Das Katz-Theater spielt „Die Herren der Fliege“

TRIER. Was geschieht, wenn alle Regeln ihre Gültigkeit verlieren und kein Gesetz mehr bindend ist? Dieser Frage geht das Katz-Theater in einer Adaption von Goldings ‟Herr der Fliegen‟ nach. In einer spannungsreichen Inszenierung beschäftigt sich das Enesmble unter der Regie von Joya Gosh mit der Frage, wie viel Böses in jedem Menschen stecken kann und wie dünn die zivilisatorische Aura gerät, wenn plötzlich das soziale und kulturelle Umfeld fehlt.

Dabei beschreiten die neun Darsteller (Michael Roller, Thora Kleinert, Hejo Kessler, Gerd Freyberg, Sara Schilasky, Tanja Wolf, Ulli Schena-Heinrich,Julia Genter, Stephan Moll, Astrid Casel) vollkommen neue Wege. Entstanden ist dabei eine freie Version dieser Robinsonade, welche Goldings Dystopie in die Gegenwart und die Erwachsenenwelt katapultiert. Im Großen Saal der TUFA werden aus den Kindern aus Goldings Roman neun Mitarbeiter eines internationalen Unternehmens. Ttypische Anzug- und Fliegenträger, die auf einer unbewohnten Insel stranden. Ohne Handynetz, Nahrung und Zivilisation stehen diese Frauen und Männer vor der fundamentalen Entscheidung, wer sie sein möchten und welche Regeln für ihr Zusammenleben wichtig sind.

Die Premiere ist Sonntag, 30. Oktober um 18 Uhr. (tr)