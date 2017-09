Das Krankenhaus und die Seniorenresidenz

TRIER. Die Creatio Gruppe erstellt in der unmittelbaren Nachbachschaft des Ehranger Krankenhauses eine mehrgeschossige Seniorenresidenz mit Pflegeplätzen und Wohneinheiten für betreutes Wohnen. Dafür investiert die Gruppe, die drei weitere Einrichtungen in Pölich, Wittlich und Schweich betreibt, etwa 16 Mio. Euro. Nach Auskunft des Unternehmens ist eine zweijährige Bauzeit geplant. Die wurde jetzt durch einen symbolischen Spatenstich offiziell eröffnet.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe ist froh, einmal nicht über eine Tankstelle sprechen zu müssen. Das bringt er in seinem Grußwort zum Ausdruck, verständnisvolles Schmunzeln gibt es dafür bei den Festgästen. Vielmehr bringt er seine Erleichterung darüber zum Ausdruck, dass die Bauarbeiten nach dem Abriss des Altgebäudes aus den 60er Jahren nun beginnen können. Ehrang befinde sich in einer tollen Entwicklung, stellt der OB fest, da passe der geplante Neubau perfekt in den Rahmen. Dass es dabei eine Kooperation mit dem Klinikum Mutterhaus als Betreiber des Krankenhauses gebe, sei ein Glückfall. Denn das Krankenhaus genieße einen ausgezeichneten Ruf. Besonders gefällt dem OB, dass die hier befindliche Entbindungsstation die Stürme der Zeit überdauert haben: ‟In Ehrang kann deshalb auch künftig weiter geboren werden.”

Ein wenig überstrahlt an diesem Vormittag in der Tat das Klinikum den geplanten Neubau der Seniorenresidenz. Denn auch Arnold Schmitt (CDU), der an diesem Tag neben seiner Mitgliedschaft im Landtag auch als 1. Kreisbeigeordneter des Landkreises Trier-Saarburg unterwegs ist, findet erst viele lobende Worte über das Krankenhaus, das insbesondere für die umliegenden Orte und Gemeinden von hoher Bedeutung sei. Dann aber wendet er sich dem Neubau-Projekt zu, dessen Notwendigkeit sich schon alleine aus der Alterung der Gesellschaft ergebe. Nicht zuletzt deshalb sei das ‟ein Stück Zukunft für die Stadt und den Landkreis.”

‟Die Pflege bleibt eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft”

Auch der scheidende Bundestagsabgeordnete Bernhard Kaster (CDU) tritt ans Mikrophon. Er spielt ebenfalls auf den Alterungsprozess der Gesellschaft an als er sagt, dass das Thema Pflege eine der größten politischen Themen und Herausforderungen der Zukunft sei. Für Kaster steht aber fest, dass die Politik nicht alles zu leisten vermag: ‟Die Pflege bleibt eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft und damit der Familien‟, mahnt er.

Als letzter Politiker hat der Landtagsabgeordnete Sven Teuber (SPD) das Wort. Er überbringt erst die Grüße der Ministerpräsidentin und macht dann die Haltung seiner Partei zum Thema Pflege deutlich: ‟Ambulant statt stationär‟. Inhaltlich teilt er die Aussage von Bernhard Kaster, der auf die Notwendigkeit einer Begleitung der alten Menschen im Heim durch die Familie hingewiesen hatte. Neue Einrichtungen wie diese trügen dazu bei, dass die räumliche Distanz zu den Menschen in diesen Heimen nicht zu groß werde und so Familien nicht Gefahr laufen würden, zerrissen zu werden.

Als Nachbar und Kooperationspartner tritt Jörg Mehr, Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus, ans Mikrofon. Erste Überlegungen für diese Kooperation habe es gerade mal zwölf Wochen nach der Übernahme des Ehranger Krankenhauses gegeben, erinnert er sich. Sein erstes Lob gilt dem Partner für dessen Engagement in der Altenpflege und der professionellen Herangehensweise bei Planung und Ausführung des gemeinsamen Vorhabens. Natürlich gebe es beim Bau einer Seniorenresidenz mit 150 Plätzen auch politische Gespräche und Diskussionen. Doch die hätten sich immer an der Sache orientiert, stellt Mehr fest und bedankt sich dafür bei allen Beteiligten. Und schließlich bindet er in seinen Dank auch Arbeitnehmer, Patienten und Nachbarn für deren Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit mit ein.

Als gebürtiger Ehranger und ehemaliger Pfleger im Marienkranhaus freut sich Torsten Manikowski besonders auf das neue Seniorenheim. Der Geschäftsführer der Grundstücks-Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft St. Peter GmbH repräsentiert den größten regionalen Investor von Pflegeeinrichtungen, der über 400 Mitarbeiter beschäftigt. Er habe schon lange darauf gewartet, in seinem Heimatort tätig werden zu können, schmunzelt er. Als Ehranger wisse er nur zu genau, wie oft der Standort und damit der Fortbestand des Krankenhauses schon auf der Kippe gestanden habe. Deshalb freue es ihn ganz besonders, mit der Seniorenresidenz einen Beitrag zur Sicherung der Klinik leisten zu können. (rl)



