TRIER. “Das Handwerk hat goldenen Boden.” Ein alter Spruch, der nie aktueller als zu dieser Zeit war. Erfolgreiche Unternehmer belegen, dass die Verdienst- und Karrieremöglichkeiten im Handwerk den Vergleich zu einem Studium nicht zu scheuen brauchen. Eine Botschaft, die insbesondere bei vielen Eltern noch nicht angekommen ist. Was aber jetzt deutlich gemacht werden soll: Unter dem Motto “Chance Handwerk” wendet sich die Handwerkskammer Trier (HwK) am Freitag, 23. November, in der Zeit von 14 – 19 Uhr, mit persönlichen Gesprächen und Beratungen an junge Menschen und ihre Eltern. Ort der Ausbildungsmesse ist das Gelände der Handwerkskammer in der Loebstraße.

Angesichts zahlreicher Studienabbrecher, die zu spät erkannt haben, dass das Handwerk ihnen doch mehr Spaß und Freude macht, sollte schnellstens ein Umdenken stattfinden, mahnt HwK-Geschäftsführer Axel Bettendorf. Denn nicht nur seiner Meinung nach ist ein aufgegebenes Studium vertane Lebenszeit, die man besser für den Karriereweg im Handwerk mutzen könnte.

Etwa 60 Betriebe stehen an diesem Tag bereit, um Einblicke in ihr Handwerk zu gewähren. “Ein tolles Ergebnis”, freut sich HwK-Geschäftsführer Thomas Sandner und erinnert daran, dass bei früheren, vergleichbaren Veranstaltungen lediglich zwischen 15 und 20 Betrieben präsent waren. Alle Ausbildungsberufe abzubilden – davon gibt es bei der HwK etwa 130 gelistete – sei unmöglich, sagt Sandner. Der Mix sei das Entscheidende: “Da sind einige klassische Ausbildungsberufe dabei, aber auch einige exotische, bei denen die Ausbildungszahlen zwar eher gering sind, die im Handwerk aber eine wichtige Bedeutung haben.” Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Jugendlichen oft schüchtern-zurückhaltend mit ihren Fragen seien. Darauf habe man sich eingerichtet. Viele Betriebe würden eigene Azubis mitbringen. “Das hat im Gespräch dann schon eine ganz andere Flughöhe als wenn ein Erwachsener zu einem Jugendlichen spricht.”

Große Hoffnungen

Einer, der an diesem Freitag dabei sein wird, ist Dominik Moersch. Der Inhaber einer Elektro- und Kältebaufirma nimmt schon seit 2014 mit seinem Betrieb regelmäßig an dieser Ausbildungsmesse teil. “Nicht ganz uneigennützig”, wie er sagt. Denn sein Betrieb sucht am Markt händeringend Fachkräfte, die es im Raum Trier nicht gibt. “Und deshalb müssen wir selbst ausbilden”, sagt er. Das Problem dabei sei, “dass das Berufsbild des Mechatronikers für Kältetechnik bei der Zielgruppe oft relativ unbekannt ist.” Wenn keiner den Beruf kenne, könne auch niemand sagen “das will ich machen.” Deshalb setze er große Hoffnungen auf die Ausbildungsmessen in der Region. Die Messe der HwK sei noch etwas besser als die übrigen Messen, “weil man hier viel Platz hat und Anschauungsmaterial mitbringen kann.” Das gebe einen ganz anderen Einblick als wenn man mit Fotos und wenig Platz arbeiten müsse. Bislang habe er zwei Azubis über diesen Weg gefunden, zudem hätten sich schon etliche Praktikanten gemeldet.

Neben der Vorstellung der Ausbildungsberufe werden aber auch die Dualen Ausbildungsgänge – Ausbildung mit parallelem Studium – im Fokus stehen. Für Kammerpräsident Rudi Müller ein ganz wichtiger Bereich: “Neben den Fachkräften brauchen wir ebenso dringend Betriebsnachfolger.”

Das Megathema bei der Messe seien “digitale Ausbildungsinhalte”, hebt Thomas Sandner hervor. Das werde mit Blick auf die Zukunft immer weiter in den Vordergrund treten, worin durchaus auch eine Chance läge: “Das ist eine Möglichkeit, die Jugendlichen für solche Berufe zu motivieren und zu begeistern.” Der Schlüssel dafür liege in der Kreativität, die insbesondere bei Berufen mit digitalen Ausbildungsinhalten in hohem Maße abgerufen werde. (-flo-)



Drucken