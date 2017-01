Das närrische Weimar zu Gast in Trier

TRIER. Es gibt einiges, das die beiden Partnerstädte Trier und Weimar verbindet. Dazu zählt auch der Karneval. Seit 1990 verbindet Rot-Weiß Ehrang eine enge Partnerschaft und Freundschaft mit dem HWC (Handwerker Karneval) Weimar. Am Wochenende waren die Weimarer Narren zu Gast in Trier.

Alle Jahre wieder – auch in diesem Jahr besuchte eine Delegation aus Weimar, angeführt von Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Marie-Louise I. und seiner Tollität Prinz Tobias I. zusammen mit Zwiebelkönigin Lisa, den närrischen Trierer Partnerverein. Logisch, dass dabei auch ein Besuch im Rathaus auf dem Programm stand, wo Ratsmitglied Richard Leuckefeld (Grüne) die gesamte närrische Equipe willkommen hieß. Er habe schon so manche Gruppe empfangen, sinnierte Leuckefeld. Doch sei dies seine erste karnevalistische Feuertaufe in dieser Funktion. Um es vorweg zu nehmen – er bestand sie mit Bravour und bekam dafür gleich zwei Orden. Vom Weimarer Prinzenpaar und auch noch einen von Prinzessin Charnae I. und Prinz Andrew I., dem Ehranger Prinzenpaar. Es komme nicht häufig vor, dass die ‟Ehriker‟ Narren nach Trier verirren würden, scherzte Präsident Stefan Thiel. Auf das gemeinsame Miteinander und über den Fortbestand der Freundschaft freute sich sein Weimarer Kollege Hartmut Fischer.

Grüße gab es aber auch von der Vorsitzenden der Weimar-Gesellschaft, Elisabeth Ruschel, die ebenfalls zu dem Empfang gekommen war. Voller Stolz stellte sie fest, dass unter all den Städtepartnerschaften der Stadt Trier die mit Weimar ‟mit Abstand die lebendigste‟ sei. (rl)

