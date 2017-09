‟Das natürliche Doping der Sportler‟

TRIER. Seit dem 1. Januar 2017 läuft Gesa Felicitas Krause für den Verein ‟Silvesterlauf in Trier‟. Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London stürzte die Europameisterin von 2016 beim 3000-Meter-Hindernis-Finalrennen ohne eigenes Verschulden. Trotz einer Verletzung gab sie nicht auf – kämpfte weiter und lief immerhin noch als Neunte über die Ziellinie. Für die Medien war sie eben wegen ihres Kampfgeistes der eigentliche Star der WM. Ihr zu Ehren gab die Stadt Trier in der Bel Etage, der neuen guten Stube des Rathauses im Palais Walderdorff auf dem Domfreihof, einen Empfang.

Von Rolf Lorig

Über Langeweile kann sich Andreas Ludwig in seinem Amt nicht gerade beklagen. Längst nicht alle Termine sind so angenehm wie der, den der Sportdezernent am Donnerstag in seinem Terminkalender hatte. Denn an diesem Nachmittag konnte der bekennende Leichtathletik-Fan die Frau willkommen heißen, mit der er am Bildschirm bei der WM mit gefiebert hatte. ‟Es ist eine große Ehre, dass Sie bei Ihren Rennen für die Stadt Trier an den Start gehen‟, sagte Ludwig zu der Leichtathletin der Jahre 2015 und 2016. Auch für ihn war Krause die eigentliche Heldin der Spiele. Der unter Beweis gestellte Kampfgeist habe eindrucksvoll das Potenzial von Gesa Krause unter Beweis gestellt. ‟Da kommt noch Einiges an sportlichen Titeln und Ehren auf Sie zu‟, zeigte sich Ludwig überzeugt.

Was dann folgte, war alles andere als ein steifer Empfang. Der Sportdezernent verzichtete auf lange Reden, hatte dafür aber eine Menge Gäste – darunter auch Kinder der Ausonius Grundschule – eingeladen, die ihrerseits die Gelegenheit nutzten, ihre Verbundenheit zu der Spitzensportlerin zum Ausdruck zu bringen. Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseum, hatte für Gesa Krause ein Relief mitgebracht, mit dem er den Kampfgeist der Athletin würdigte. Winzer Peter Terges überreichte zusammen mit der Trierer Weinkönigin Bärbel I. Trierer Wein-Kostproben und sprach gegenüber der gebürtigen Hessin gleichzeitig eine Einladung zum 70. Trierer Weinfest am 1. August 2018 aus. Matthias Ulbrich vom Sportamt setzte auf die tröstende Kraft von Schokolade und Marco Marzi, machte die Sportlerin im Namen des Stadtsportverbands mit dem typischen Trierer Viez (‟Das natürliche Doping der Sportler‟) und einer dazu gehörenden Porz bekannt.

Dass die Stadt Trier Gesa Krause niemals im Regen stehen lassen wird, verdeutlichten Bürgermeisterin Angelika Birk und Thorsten Wollscheid mit einem Trier-Schirm, den sie im Namen des Stadtvorstands und des Rates mitgebracht hatten. Und den Abschluss machte Sportdezernent Andreas Ludwig selbst, der für die Läuferin mit einem Buch von Johannes Kolz eine Einführung in die Trierer Sprache mitgebracht hatte.

Gesa Krause, die an diesem Tag von ihrer Mutter begleitet wurde, zeigte sich überwältigt von der Herzlichkeit des Empfangs. ‟Für mich ist es etwas ganz besonderes, in einer derart familiären Atmosphäre aufgenommen zu werden‟, sagte sie und versprach, in den kommenden Jahren weiter mit sportlichen Erfolgen zu glänzen.



