Das neue Baugebiet soll auf den Brubacher Hof

TRIER. Seit etwa zehn Jahren strickt die Stadt Trier am neuen Flächennutzungsplan. Kein leichtes Unterfangen, sind die Möglichkeiten aufgrund der Topographie nicht so vielfältig und die Proteste bei Lösungsvorschlägen ziemlich verlässlich. Proteste wird es mit Sicherheit auch beim aktuellen Vorschlag des Planungsamtes geben: Nach intensiven Überlegungen wolle man dem Stadtrat nun den Brubacher Hof als neues Baugebiet vorschlagen, teilte Baudezernent Andreas Ludwig am Donnerstag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit.

Andreas Ludwig weiß, was jetzt auf ihn wartet. Er hatte bereits etliche Gespräche mit den Anwohnern und Gewerbetreibenden oben auf Mariahof, kennt ihre Sorgen und Einwände. Aber er will und muss sich nun der Diskussion stellen. Gegenüber den Medienvertretern lässt er noch einmal das Geschehen Revue passieren. Das neue Baugebiet in Ruwer gilt danach als gesetzt. Doch das reicht nicht aus. Zwei Möglichkeiten hatten die Planer ausfindig gemacht: Auf dem Brubacher Hof und das Gelände Unterm Langenberg zwischen Euren und Zewen. Bei beiden Flächen ist mit Einwänden zu rechnen, beide Flächen haben ihre Vor-, aber auch ihre Nachteile.

Weshalb nun die Entscheidung zugunsten des Brubacher Hofs? Mit Blick auf das Zeitfenster sei hier die Machbarkeit am höchsten, sagt der Baudezernent und verweist darauf, dass eine Stadt genügend Baugrundstücke für jeweils fünf Jahre vorhalten muss. Innerhalb von fünf bis sieben Jahren könnten auf dem Brubacher Hof theoretisch alle Voraussetzungen für die Bebauung von Grundstücken erfüllt sein, so dass dann dort die Bagger ihre Arbeit aufnehmen könnten.

Eine maßgebliche Rolle bei den Überlegungen wird die Tatsache gespielt haben, dass es auf dem Brubacher Hof knapp über 100 Grundstücksbesitzer gibt, mit denen man in Verhandlungen treten muss. Bei der Fläche Unterm Langenberg gibt es dagegen knapp 1200 Eigentümer. ‟Die Gespräche hier werden deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen‟, ist sich der Baudezernent sicher. Was aber nicht heißt, dass die Stadt dieses Gebiet aufgibt: ‟Wir sind eine beständig wachsende Stadt, brauchen permanent neue Gebiete für Wohnen und Arbeiten.” Von daher werde man auch das Gebiet zwischen Euren und Zewen erschließen. Wenn auch über eine andere Zeitschiene: ‟Denn alles auf einmal können wir nicht angehen.”

Sollte der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung folgen, käme es noch vor den Sommerferien zu einer neuen Planoffenlegung. In dem Zusammenhang macht Stefan Leist vom Planungsamt deutlich, dass das ursprünglich im alten Flächennutzungsplan festgelegte Gebiet nun deutlich verkleinert wurde, womit man den Anliegen der Bürger Rechnung tragen möchte. So war bislang eine Brutto-Fläche von 43 Hektar vorgesehen, der neue Vorschlag weist 30 Hektar aus. Die Netto-Baufläche beträgt dann noch 23 Hektar. Hier könnten etwa 1100 Wohneinheiten für rechnerisch jeweils zwei bis zweieinhalb Personen in Geschossbauweise und Einfamilienhäusern entstehen.

Baudezernent Andreas Ludwig räumt ein, dass bis dahin noch eine Menge Fragen zu klären sind. Mit den Landwirten und Gewerbetreibenden ist er im Gespräch, sieht hier Möglichkeiten einer Einigung. Sehr viel schwieriger sei die Situation der Baumschule, für die man bislang noch keine Lösung gefunden habe.

Für die Bewohner des Stadtteils sieht der gelernte Architekt in dem vorgesehenen Baugebiet eine echte Chance, erfolge dadurch doch eine Erneuerung und Verjüngung, was neben der Schule auch dem Supermarkt zugute käme. Amtsleiterin Iris Wiemann-Enkler wies zusätzlich darauf hin, dass man rechtzeitig vor Baubeginn auch den Ausbau der Aulbrücke und den geplanten Kreisverkehr im Bereich der Weiher realisieren werde. Zudem wolle man auch einen entsprechenden Schallschutz installieren, für den bereits 1,5 Millionen Euro vorgesehen seien.

Am 22. Februar kommt der Vorschlag in den Dezernatsausschuss und am 8. März zur Entscheidung in den Stadtrat. (rl)

