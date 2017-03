Das Phänomen Honigbiene

TRIER. Zu einer Vortrags- und Veranstaltungsreihe über das kleinste und drittwichtigste Haustier des Menschen laden der Themenschwerpunkt Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung und die Universität Trier ab Montag, 24. April, ein. An das Universitäts-Projekt Bee.Ed wurde im vergangenen Jahr der Umweltpreis des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Professorin Andrea Möller vom Projekt ist Referentin der vier Vorträge, des Filmgesprächs und eines Workshops am Lehrbienenstand auf dem Campus zwei.

Zum Start am 24. April geht es von 17 bis 19 Uhr im Hörsaal 13, Campus zwei in der Behringstraße um “Wüstenwespen, Duftlandkarten und Komplexaugen – Bienenevolution, Bienensinne und –intelligenz”. Der nächste Vortrag am 2. Mai hat den Titel “Von Schwarmintelligenz und Staatslenkung durch Hormone – Wie funktioniert ein Bienenstaat?” und findet in Hörsaal 12 statt, ebenfalls von 17 bis 19 Uhr.

Am 8. Mai ist das Thema “Von Blümchensex zum globalen Wirtschaftsfaktor – Die Biene als bedrohtes Nutztier und wie wir ihr helfen können”, wieder 17 bis 19 Uhr in Hörsaal 13 und am 15. Mai von 17 bis 19 Uhr in Hörsaal 13 “Von Honig und Licht – Zur besonderen Beziehung von Menschen und Bienen”. Anschließend zeigt am 23. Mai der Broadway Filmpalast in der Paulinstraße den Film “Bal – Honig”, nach dem Film steht Professorin Möller für ein Gespräch über den Film zur Verfügung (Eintrittspreis Kino: sieben Euro/ermäßigt sechs Euro).

Die Reihe endet mit einem Workshop am Bienenstand von Bee.Ed (ebenfalls Campus zwei in der Behringstraße). Für den Workshop, der von 15.30 bis 18.30 Uhr geplant ist, ist eine Anmeldung erforderlich (Themenschwerpunkt Schöpfung, Telefon 0651/99372720, schoepfung@bistum-trier.de), der Kostenbeitrag ist zehn Euro, die Vorträge sind kostenfrei und erfordern keine Anmeldung. (tr)



