Das Profil des Diakonats geprägt

TRIER. Der bischöfliche Beauftragte für das Diakonat, Ernst Schneck, ist am gestrigen Dienstag nach mehr als 35 Jahren im Dienst des Bistums Trier in den Ruhestand gegangen. Schneck war zwölf Jahre lang Leiter des Referates Ständige Diakone und damit zuständig für die Ausbildung angehender Diakone. Im Dialog mit dem Bischof und der Koordination der Ausbildung prägte Schneck das Profil dieses Weiheamtes in den letzten Jahren entscheidend mit. Der Diakonat ist in der katholischen Kirche das einzige Weiheamt, das auch verheirateten Männer offensteht.

Wenn Schneck geht, dann verlässt er ein bestelltes Haus: “Wir haben die Ordnung für den ständigen Diakonat und die neue Besoldungs- und Versorgungsregelung noch abschließen können, und das war mir sehr wichtig“, betonte Schneck. Es seien zwei Dinge gewesen, “eines intellektuell, das andere emotional“, die Schneck dazu bewogen haben, sich nach Jahren als Pastoralreferent, Wissenschaftlicher Assistent und Schulleiter zum Diakon weihen zu lassen. “Da war zum einen die Überzeugung, dass wir uns konsequent auf den Weg hin zu einer diakonischen, einer dienenden Kirche begeben müssen.“ Aus der theoretischen Überlegung konnte für ihn nur die praktische Konsequenz folgen.

Seit den Zeiten der urchristlichen Apostel gibt es Diakone. Sie übernahmen den Dienst an den Tischen und den Dienst am Wort. Der Diakonat trat dann aber im Laufe der Geschichte in den Hintergrund, ohne ganz unterzugehen. Erst das Zweite Vatikanische Konzil von 1962 bis 1965 erneuerte den Diakonat als ständiges Weiheamt. Der erste Ständige Diakon im Bistum Trier wurde am 25. Oktober 1970 geweiht. Im Bistum erfüllen Diakone Aufgaben im Dienst an den Menschen, im Gottesdienst und in der Verkündigung. Man unterscheidet dabei Diakone mit Zivilberuf, die ihren Auftrag vor allem in ihrem zivilen Beruf verwirklichen, von Diakonen im Hauptberuf. Derzeit gibt es im Bistum Trier insgesamt 186 Diakone. Von diesen sind 146 im aktiven Dienst: 107 als Diakone mit Zivilberuf und 39 im Hauptberuf.

Schneck schaut aber nicht nur auf das Erreichte. In der Umsetzung der Synode etwa sieht er eine Chance und auch eine Herausforderung. “Diakone mit Zivilberuf haben ein klar begrenztes Zeitbudget, auf das man Rücksicht nehmen müssen wird.“ Auf der anderen Seite stehe die Synode für das Entwickeln neuer Netzwerke. “Und das ist das richtige System, in dem ein Diakon mit Zivilberuf arbeiten kann.“ Die Diakone im Hauptberuf würden vor der Herausforderung stehen, ihr Profil weiter herauszuarbeiten – und sich nicht in einem “liturgischen Lückenbüßertum“ zu verlieren.

Die Entwicklung in der Frage des Diakonates der Frau beobachtet Schneck mit Interesse. “Ich finde es gut, dass die Frauen am Ball bleiben“. Er gehe davon aus, dass eine Kommission, die der Papst eingerichtet hat, um die geschichtliche Dimen-sion dieser Frage in der frühen Kirchengeschichte zu untersuchen, noch einige wichtige Erkenntnisse bringen wird, die dann Grundlage sein können für eine Weiterentwicklung. (tr)



